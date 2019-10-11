Хоакин Феникс похудел на 52 килограмма ради роли в «Джокере»



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Хоакин Феникс

Фильм находится на вершине рейтингов проката, но отзывы о картине самые неоднозначные

Актер Хоакин Феникс потрясающе вжился в роль клоуна, измученного жизнью – главного героя нашумевшей картины «Джокер». Но до того, как его утвердили на роль, Хоакину пришлось пройти немало испытаний. В первую очередь, по трансформации собственной внешности.

Он был вынужден сесть на строжайшую диету и потерял к началу съемок 52 килограмма лишнего веса. Многие поклонники актера признались, что с трудом узнали любимца, ведь от императора Комода времен «Гладиатора» не осталось и следа. Новый образ очень подошел 44-летнему Фениксу и он прекрасно вжился в роль.

Что касается личной жизни актера, то он счастлив с коллегой по цеху, 34-летней Руни Мара. Она известна по роли Нэнси в ремейке «Кошмара на улице Вязов», пишет сайт Актуальные новости.

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