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    «Холостячка» подхватила коронавирус

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    Украинская актриса, героиня шоу &laquo;Холостячка&raquo; Ксения Мишина - «Холостячка» подхватила коронавирус
    Украинская актриса, героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина

    Две недели звезда проведет на самоизоляции с сыном и любимым Александром Эллертом

    Украинская актриса, героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина заболела коронавирусом.

    Неприятную новость артистка сообщила в своих Instagram-stories. Знаменитость записала видео, как на кухне ест редиску. Ксения поделилась, что если бы не видела ее, то не поняла бы, что именно пробует, ведь потеряла вкус.

    «Встречай, Ксюша, нового жителя нашей семьи. Королева теперь!», - поделилась актриса.

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    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус
    «Холостячка» подхватила коронавирус

    Мишина отметила, что две недели проведет на самоизоляции с любимым Александром Эллертом и сыном Платоном. Впоследствии избранник Ксении сообщил, что у него немного поднялась температура, тогда как сам юморист чувствует себя хорошо.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес коронавирус
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