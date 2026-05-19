Голова суспільного мовника Молдови подав у відставку через скандал із оцінками на Євробаченні-2026

Директор суспільного мовника Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану вирішив піти з посади після того, як журі Євро6ачення від Молдови присудили три бали Румунії та жодного балу Україні

Після фіналу Євробачення-2026 у Відні в Молдові розгорівся скандал через суттєві розбіжності між оцінками національного журі та телеглядачів, зокрема щодо виступів представників Румунії та України. На тлі суспільного обурення генеральний директор суспільного мовника Teleradio-Moldova (TRM) Влад Цуркану оголосив про свою відставку 18 травня – через два дні після завершення конкурсу. Про це пише «Главком» із посиланням на M1 Moldova.

Влад Цуркану заявив, що як керівник несе відповідальність за ситуацію, хоча особисто не втручався в роботу суддів і уникав будь-яких вказівок. На його думку, журі опинилося в нетиповій ситуації та не врахувало чутливість відносин між Молдовою, Румунією та Україною. Своїм звільненням очільник мовника прагне продемонструвати повагу до партнерських зв'язків із сусідніми державами. Разом із ним у разі затвердження відставки можуть піти і його заступники. Цуркану також додав, що не бажає, аби цей інцидент зашкодив важливим проєктам розвитку компанії.

У TRM наголосили на незалежності дій журі та прозорості голосування, яке проходило під контролем нотаріуса, зазначивши, що виставлені бали не відображають позицію самого мовника.

Причиною обурення громадян у соцмережах стало те, що молдовське журі віддало 12 балів Польщі, тоді як глядачі найбільше підтримали Румунію, оцінивши її в 12 балів (судді дали румунському представнику лише 3 бали). Україні глядачі присудили 10 балів, тоді як журі не дало українській стороні жодного бала. Речниця конкурсу від Молдови Маргарита Друца зізналася, що була шокована такими результатами і навіть думала відмовитися від виходу в ефір. Міністр культури Молдови Крістіан Жардан заявив, що очікує на офіційні пояснення від організаторів, а одна з членкинь журі, Вікторія Кушнір, пояснила результати тим, що оцінювання здійснювалося ще під час репетицій, а не під час фінального виступу.

До слова, російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує війну РФ проти України, заявив, що він був причетний до підготовки Болгарії на Євробачення 2026, яка перемогла у гранд-фіналі. Цьогоріч Болгарію представляла 27-річна співачка Dara із піснею Bangaranga. За словами Кіркорова, його команда допомагала розкручувати артистку напередодні Євробачення та готувати її номер.