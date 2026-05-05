Leleka поділилася першими емоціями від репетиції на Євробаченні

Ілля Мандебура
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення під дванадцятим номером
фото: Марічка Падалко

Українська співачка коротко розповіла про враження від виходу на сцену

Українська співачка Leleka відреагувала на свою першу репетицію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі Eurovision. 

Деталі репетиції Leleka

Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Після першого приспіву сцена різко занурюється в темряву, і вся увага концентрується лише на Leleka. Але пауза нетривала, адже далі виступ знову наповнюється кольором і приводить до одного з найсильніших моментів номера, коли вона бере свою ключову високу ноту.

Образ артистки витриманий у світлій гамі: біла сукня поверх штанів із легкими тканинними елементами, які красиво рухаються разом із нею. Тканина відіграє важливу роль і в самій постановці: через візуальні ефекти на сцені вона ніби оживає, а у фіналі змінюється на глибокий червоний колір, створюючи ефект театральної завіси, що закриває історію.

Емоції співачки 

За кілька хвилин після свого виступу українська співачка записала коротке відео для соціальних мереж Євробачення, де розповіла про свої відчуття від процесу.

«Привіт усім. Я дуже, дуже схвильована. Ось Leleka, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026, і ми щойно завершили першу репетицію. Так, я щаслива, у мене стільки емоцій. І, будь ласка, проголосуйте за мене, якщо вам сподобалася моя пісня», – сказала у відео Leleka. Варто зазначити, що від радості представниця України аж стрибала та багато посміхалася, тому можна сказати, що все пройшло успішно. 

Нагадаємо, що Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні. Для режисера це буде дебют на сцені Євробачення, хоча минулого року він працював з Ziferblat на Національному відборі на Євробаченні.   

