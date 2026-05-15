Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026
Leleka виступила на сцені Євробаченні з піснею Ridnym
Українська співачка Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026. Представниця потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію шоу.
Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй друге місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.
Українська представниця виступила під номером 12 на сцені Євробачення Wiener Stadthalle. Разом зі співачкою на сцену вийшов бандурист Ярослав Джус.
Відео виступу Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Читайте інтерв'ю:
- «Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
- «Українці, ваш «Новий світанок» ось-ось настане». Інтерв’ю з представницею Чорногорії на Євробаченні-2026
- На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
- Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
- Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
- «Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
- На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
Також повідомлялося, представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні. Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.
Нагадаємо, підтримка представниці України на Євробаченні-2026 Leleka набрала обертів, адже вболівальники виконують так званий Leleka Challenge, що активно поширюється в соціальних мережах. Leleka Challenge – це масштабний вірусний флешмоб у соціальних мережах Instagram та TikTok, створений для підтримки Leleka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026 із піснею Ridnym. Головна мета цього виклику – продемонструвати солідарність із представницею країни на міжнародному конкурсі та привернути увагу до її творчості.
Читайте також:
- Другий півфінал Євробачення 2026: що прогнозують букмекери
- «Затамували подих». Українці емоційно відреагували на виступ Leleka на Євробаченні 2026
- Євробачення-2026. Усі виступи учасників другого півфіналу (оновлюється)
- Leleka заспівала Ridnym на Євробаченні у Відні: відео виступу
- Визначилися фіналісти Євробачення-2026
Коментарі — 0