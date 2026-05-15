Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026 

Юлія Відміцька
Leleka на сцені Євробачення у Відні
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube
Leleka виступила на сцені Євробаченні з піснею Ridnym 

Українська співачка Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026. Представниця потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію шоу.  

Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй друге місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.

Leleka і Ярослав Джус на сцені Євробачення
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Українська представниця виступила під номером 12 на сцені Євробачення Wiener Stadthalle. Разом зі співачкою на сцену вийшов бандурист Ярослав Джус.

Відео виступу Leleka у другому півфіналі Євробачення-2026

LELÉKA - Ridnym

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Також повідомлялося, представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні.  Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Нагадаємо, підтримка представниці України на Євробаченні-2026 Leleka набрала обертів, адже вболівальники виконують так званий Leleka Challenge, що активно поширюється в соціальних мережах. Leleka Challenge – це масштабний вірусний флешмоб у соціальних мережах Instagram та TikTok, створений для підтримки Leleka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026 із піснею Ridnym. Головна мета цього виклику – продемонструвати солідарність із представницею країни на міжнародному конкурсі та привернути увагу до її творчості.

