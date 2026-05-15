Leleka виступила на сцені Євробаченні з піснею Ridnym

Українська співачка Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026. Представниця потрапила у першу п’ятірку фіналістів другого півфіналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію шоу.

Leleka вразила глядачів своїм виступом із піснею Ridnym та здобула прихильність глядачів, що принесло їй друге місце серед фіналістів другого півфіналу Євробачення 2026.

Leleka і Ярослав Джус на сцені Євробачення фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube

Українська представниця виступила під номером 12 на сцені Євробачення Wiener Stadthalle. Разом зі співачкою на сцену вийшов бандурист Ярослав Джус.

Також повідомлялося, представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під дванадцятим номером виступила у другому півфіналі конкурсу у Відні. Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Нагадаємо, підтримка представниці України на Євробаченні-2026 Leleka набрала обертів, адже вболівальники виконують так званий Leleka Challenge, що активно поширюється в соціальних мережах. Leleka Challenge – це масштабний вірусний флешмоб у соціальних мережах Instagram та TikTok, створений для підтримки Leleka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026 із піснею Ridnym. Головна мета цього виклику – продемонструвати солідарність із представницею країни на міжнародному конкурсі та привернути увагу до її творчості.