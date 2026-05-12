Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу (оновлюється)
12 травня стартував перший півфінал Євробачення-2026. «Главком» пропонує вам ознайомитися з усіма виступами учасників.
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)
Швеція: Felicia – My System («Моя система»)
Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)
Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)
Португалія: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда»)
Грузія: Bzikebi – On Replay («На повторі»)
Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)
Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora («Новий світанок»)
Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою»)
Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)
Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)
Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)
Сан-Марино: Senhit – Superstar («Суперзірка»)
Польща: Alicja – Pray («Молитва»)
Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
