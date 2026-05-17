У мережі з'явилися результати півфіналів Євробачення-2026

Dara стала першою переможницею за дев'ять років, яка виграла і півфінал, і обидві частини голосування у фіналі

Голосування глядачів і журі у півфіналах було не менш непередбачуваним, аніж у фіналі

Одразу після тріумфального завершення Грандфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2026 у Відні, де головний трофей та кришталевий мікрофон виборола представниця Болгарії Dara зі своїм хітом Bangaranga, організатори традиційно оприлюднили на офіційному сайті Eurovision.com повні результати обох півфіналів. Про це повідомляє «Главком».

Підсумки першого півфіналу

Перший півфінал, який відбувся у вівторок, 12 травня, зібрав на сцені п'ятнадцять конкурентів, а також позаконкурсні виступи представників Німеччини та Італії. Беззаперечним лідером цієї ночі став Ізраїль, який представляв Ноам Беттан із ліричною композицією Michelle. Виконавець набрав сумарно 269 балів, продемонструвавши підтримку європейських телеглядачів, які віддали йому перше місце у своєму голосуванні зі 163 балами, тоді як журі оцінило номер у 106 балів незважаючи на політичні упередження щодо цієї країни. На другій сходинці неочікувано закріпилася Польща, де співачка Alicja з піснею Pray отримала 247 балів, причому саме вона стала фавориткою професійних експертів, здобувши від них найвищу оцінку півфіналу – 137 балів. Трійку лідерів першого вечора замкнула Фінляндія в особі Лінди Лампеніус та Пете Паркконена з результатом 227 балів. Наступні позиції, що гарантували омріяні путівки до суботнього шоу, вибороли Молдова, Сербія, Хорватія, Греція, Литва та Швеція. Останнє, десяте прохідне місце вирвала представниця Бельгії Essyla, завершивши кваліфікацію з 91 балом.

Цікаво, що якби організатори зберегли минулорічне правило, за яким фіналістів визначали виключно глядачі, фінальний склад зазнав би суттєвих змін, адже Швеція та Бельгія опинилися б за бортом через низькі бали від публіки. Натомість їхні місця у фіналі зайняли б Естонія в особі легендарного гурту Vanilla Ninja та Tamara Živković з Чорногорії, які мали значно сильнішу підтримку в телеголосуванні.

Повні результати першого півфіналу (перша оцінка – журі, друга – глядачі)

Ізраїль: Noam Bettan – Michelle 163 + 106 = 269 балів Польща: Alicja – Pray 110 + 137 = 247 балів Фінляндія: Linda Lampenius and Pete Parkkonen – Liekinheitin 100 + 127 = 227 балів Молдова: Satoshi – Viva Moldova! 146 + 62 = 208 балів Сербія: Lavina – Kraj mene 131 + 56 = 187 балів Хорватія: Lelek – Andromeda 90 + 85 = 175 балів Греція: Akylas – Ferto 71 + 88 = 159 балів Литва: Lion Ceecah – Sólo quiero más 55 + 46 = 101 бал Швеція: Felicia – My System 17 + 79 = 96 балів Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice 10 + 81 = 91 бал Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic to Be True 46 + 33 = 79 балів Португалія: Bandidos do Cante – Rosa 35 + 39 = 74 бали Чорногорія: Tamara Živković – Nova zora 45 + 26 = 71 балів Сан-Марино: Senhit feat. Boy George Superstar – 23 + 18 = 41 бал Грузія: Bzikebi – On Replay 2 + 3 = 5 балів

Підсумки першого півфіналу

Не менш цікавим виявився і другий півфінал, що пройшов у четвер, 14 травня, де окрім п'ятнадцяти конкурсантів свої номери презентували Франція, Велика Британія та країна-господарка Австрія. Майбутня тріумфаторка Євробачення-2026, болгарська поп-діва Dara, підтвердила свій статус головної фаворитки, вигравши цей раунд із результатом 278 балів та зібравши рекордні 184 бали від телеглядачів, попри стриманішу оцінку суддів. Друге місце посіла Румунія, яку представляла Александра Капітанеску з потужним треком Choke Me, набравши 234 бали. На третій позиції опинилася австралійка Дельта Гудрем, чия композиція Eclipse підкорила національні журі, які віддали їй максимальні 137 балів, що компенсувало слабший глядацький результат і принесло сумарно 222 бали. Норвегія та Данія фінішували на четвертому та п'ятому місцях відповідно.

Представниця України Leleka з глибокою та символічною піснею Ridnym посіла шосте місце у півфінальній таблиці. Україна отримала 174 бали, з яких 99 балів забезпечили глядачі, а 75 балів додали професійні суддівські колегії, що гарантувало країні проходження до вирішальної стадії конкурсу. Разом з Україною до фінальної десятки потрапили Албанія, Мальта, Чехія та Кіпр.

Якщо знову говорити про те, хто пройшов би за старої системи голосування, то Швейцарія з Веронікою Фузаро пройшла б далі замість Чехії з Даніелем Зізкою. Швейцарський випадок є особливо прикрим, адже виконавиця посіла дев'яте місце як у рейтингу глядачів, так і в рейтингу журі окремо, проте через специфіку сумування та розподілу очок у загальному заліку вона опинилася на одинадцятій сходинці зі 108 балами і не змогла кваліфікуватися. Поза фіналом у другій групі також залишилися Люксембург, Латвія, Вірменія та Азербайджан, який зафіксував найнижчий результат конкурсу, отримавши лише 2 бали від журі.

Повні результати другого півфіналу (перша оцінка – журі, друга – глядачі)

Болгарія: Dara – Bangaranga 184 + 94 = 278 балів Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me 147 + 87 = 234 балів Австралія: Delta Goodrem – Eclipse 85 + 137 = 222 балів Норвегія: Jonas Lovv – Ya Ya Ya 97 + 109 = 206 балів Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem 75 + 124 = 199 балів Україна: Leleka – Ridnym 99 + 75 = 174 бали Албанія: Alis – Nân 113 + 45 = 158 балів Мальта: Aidan – Bella 59 + 84 = 143 бали Чехія: Daniel Zizka – Crossroads 34 + 108 = 142 бали Кіпр: Antigoni – Jalla 75 + 47 = 122 бали Швейцарія: Veronica Fusaro Alice – 60 + 48 = 108 балів Люксембург: Eva Marija – Mother Nature 34 + 26 = 60 балів Латвія: Atvara – Ēnā 21 + 28 = 49 балів Вірменія: Simón – Paloma rumba 19 + 30 = 49 балів Азербайджан: Jiva – Just Go 0 + 2 = 2 бали

Нагадаємо, що Болгарія перемогла на Євробаченні-2026, Україна посіла дев'яте місце.