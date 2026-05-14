Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників другого півфіналу

Знайомимо з виконавцями, які сьогодні змагатимуться за заключні місця у фіналі головного музичного конкурсу Європи

Уже сьогодні, 14 травня 2026 року, о 22:00 розпочнеться другого півфінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. У ньому за прохід до фіналу змагатимуться 15 країн, з яких лише 10 пройде до фінал. У цій новині «Главком» розповість детальніше про кожного виконавця.

1. Болгарія: Dara – Bangaranga

Виступ представниці Болгарії на Євробаченні-2026: Dara – Bangaranga

Dara – одна з найвідоміших поп-виконавиць у своїй країні, яка формує образ сучасної болгарської поп-музики завдяки своєму унікальному голосу, харизматичній сценічній манері та сміливому поєднанню різних жанрів. Dara розширює межі болгарської музики і найбільше відома своїми суперхітами Thunder, Call Me та Mr. Rover, які тижнями очолювали чарти. Окрім численних хітів, що посідали перше місце в офіційному болгарському чарті Airplay, DARA також стала видатним діячем сучасної балканської музичної сцени.

Поки її пісні та відео набрали понад 80 мільйонів прослуховувань і переглядів, Dara також виступала наставницею для нового покоління музикантів у шоу «Голос Болгарії» у 2021 та 2022 роках. Її найособистіший на сьогоднішній день проект, альбом ADHDARA, вийшов у 2025 році. Цей проект ознаменував її перехід від відомої поп-артистки у рідній країні до артистки з виразною міжнародною ідентичністю та зростаючою глобальною присутністю.

2. Азербайджан: Jiva – Just Go

Виступ представниці Азербайджану на Євробаченні-2026: Jiva – Just Go

Jiva (Джаміла Хашимова) – азербайджанська співачка, відома своїм потужним голосом та щирими виступами перед публікою. Її творчий шлях розпочався у 2003 році, коли вона посіла друге місце на конкурсі «Бакинська осінь». З того часу співачка брала участь у різних музичних проектах, виступаючи з відомим ансамблем RAST та на сцені джазового фестивалю в Монтре. Пізніше, як солістка гурту Hazz Band, вона поєднувала елементи джазу з сучасною поп-музикою.

З 2017 року Jiva зосередилася на кар’єрі сольної виконавиці. У 2025 році співачка досягла чергового кар’єрного злету, вигравши шоу «Голос Азербайджану» у складі команди Рої Айхан. 2026 рік – не перша її зустріч з пісенним конкурсом Євробачення, адже у 2011 році JIVA увійшла до трійки лідерів національного відбору Азербайджану на Євробачення!

3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Виступ представниці Румунії на Євробаченні-2026: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Alexandra Căpitănescu вперше здобула загальнонаціональну популярність у 2023 році, коли перемогла в шоу «Голос Румунії». Незабаром після перемоги співачка випустила свій дебютний міні-альбом Căpitnu у 2024 році та низку синглів. Вона пише пісні разом із учасниками свого гурту та низкою інших румунських композиторів.

Завдяки своїй музиці вона мала змогу гастролювати по всій Румунії, зокрема виступати на таких великих фестивалях, як Electric Castle. Своїми виступами вона завоювала визнання серед шанувальників та критиків завдяки поєднанню художньої вишуканості та щирих емоцій. Олександра є студенткою магістратури на фізичному факультеті в Бухаресті, вже отримавши диплом бакалавра. Хоча її завжди приваблювала наука і вона планує спеціалізуватися як медичний фізик, її пристрасть до музики супроводжує її з дитинства.

4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

Виступ представниці Люксембургу на Євробаченні-2026: Eva Marija – Mother Nature

Музична кар’єра Еви Марії розпочалася, коли їй було всього три роки: вона закохалася у скрипку після того, як побачила, як Олександр Рибак виграв Євробачення-2009 з піснею Fairytale. Далі музикантка обрала багатопрофільний напрям навчання в Люксембурзькій консерваторії, де вивчала гру на скрипці, спів, фортепіано та бас-гітару, працюючи з різними жанрами – від джазу та класики до поп-музики та року.

У 14 років вона вже виступала по всьому Люксембургу та за його межами – від молодіжних концертів і театральних постановок до благодійних заходів, фестивалів та співпраці з місцевими артистами. Народившись і виросла в Люксембурзі в родині словенців, вона залишається пов’язаною з обома культурами. Зараз співачка вивчає написання пісень в Інституті сучасного музичного виконавства в Лондоні. Вона також стала знайомою постаттю на лондонській сцені живої музики, регулярно ділиться своїми авторськими піснями з аудиторією.

5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads

Пісня представника Чехії на Євробаченні-2026: Daniel Zizka – Crossroads

У свої лише 23 роки Даніель Зізка вже вважається одним із найяскравіших представників нового покоління чеської музики. Співак і автор пісень із Праги спочатку вивчав музичний театр у Консерваторії імені Ярослава Єжека, але з часом його шлях природно привів до створення власної музики. У його піснях головну роль відіграють голос, емоції та розповідь.

Зараз Даніель готує до випуску свій дебютний міні-альбом, створений у співпраці з продюсерами з Праги, Відня та Каліфорнії. Окрім виступів, співак із захопленням підтримує наступне покоління артистів та ділиться тим, чого навчився, бо зараз він працює викладачем вокалу. Хоча чех є відносно новим виконавцем, його музика вже звучала в ефірі кількох місцевих радіостанцій. Окрім цього, журнал Headliner нещодавно включив його до свого списку майбутніх талантів чеської музики.

6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba

Пісня представника Вірменії на Євробаченні-2026: Simón – Paloma Rumba

Уродженець міста Раздан у Вірменії, Simón з самого раннього віку виявляв пристрасть до музики, танців та сценічного мистецтва, і його рідні часто жартували, що він навчився співати й танцювати ще до того, як почав ходити й говорити! Хоча під час навчання в університеті він отримав спеціальність з економіки, Simón так і не пов’язав свою кар’єру з цією сферою, вирішивши натомість присвятити себе сценічному мистецтву.

Завдяки багаторічній праці та відданості своїй справі Simón незабаром став одним із найвідоміших танцюристів у вірменській індустрії розваг. Останніми роками артист переорієнтував свою професійну діяльність на спів, ставши головним виконавцем в одному з найвідоміших клубів живої музики в Єревані, столиці Вірменії. Відтоді він зачаровує публіку на різних музичних фестивалях та шоу по всій країні. У 2025 році Simón вирішив здійснити свою мрію та взяти участь у конкурсі на право представляти Вірменію на пісенному конкурсі Євробачення. Він взяв участь у Depi Evratesil, національному фіналі Вірменії, де посів друге місце, отримавши найвищі оцінки як від місцевого, так і від міжнародного журі. Через рік вірменська телекомпанія ARMTV запросила його представляти Вірменію на Євробаченні-2026 у Відні.

7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

Пісня представниці Швейцарії на Євробаченні-2026: Veronica Fusaro – Alice

Вероніка Фусаро, яка народилася і виросла в Туні, завоювала репутацію однієї з найоригінальніших виконавиць на швейцарській музичній сцені. Поєднуючи поп-музику з елементами соулу та року, її пісні поєднують гостру лірику з емоційною виразністю та ритмічним звучанням. Відома своєю яскравою сценічною присутністю, 28-річна музикантка вміло поєднує вразливість і впевненість, створюючи виступи, що вражають своєю особистістю та силою.

У 2016 році Фусаро була названа «Найкращим талантом» швейцарським національним радіо SRF 3, що стало першою ластівкою її успіху в її кар’єрі. З того часу вона дала понад 500 концертів у Швейцарії та за кордоном, виступаючи на таких сценах, як Гластонбері, Джазовий фестиваль у Монтре та Gurtenfestival. Нинішній творчий етап Фусаро зосереджений на її другому альбомі Looking for Connection, випущеному в жовтні 2025 року. Альбом відображає зростаюче прагнення до автентичності у світі, перенасиченому цифровими стимулами, передаючи напругу між віддаленістю та близькістю за допомогою танцювальних ритмів та ліричної щирості.

8. Кіпр: Antigoni – Jalla

Пісня представниці Кіпру на Євробаченні-2026: Antigoni – Jalla

Антігоні, яка народилася і виросла в Північному Лондоні, – співачка та авторка пісень з греко-кіпрським корінням, яка вже встигла зробити фурор у музичному світі. У віці 14 років Антігоні підписала контракт на написання пісень і з того часу розвиває власний оригінальний стиль, у якому її культурне коріння органічно поєднується з міським оточенням.

Результатом цього є звучання, що відображає її культурну спадщину через сучасні жанри, такі як поп і хіп-хоп. Співачці вдалося завоювати глобальну аудиторію шанувальників. Нещодавня співпраця з Ахмедом Саадом, El Helwa Zahra, стала великим хітом для дуету на Близькому Сході та в Північній Африці. У 2025 році Антігоні гастролювала по Великобританії та Європі з Мариною Сатті (Греція, 2024), а незабаром після цього виступила на розпроданому лондонському концерті Елені Фурейри (Кіпр, 2018).

9. Латвія. Atvara – Ēnā (інтерв'ю співачки «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Виступ представниці Латвії на Євробаченні-2026: Atvara – Ēnā

Atvara – латвійська співачка та авторка пісень, відома своїм потужним голосом, кінематографічним звучанням та емоційно щирими розповідями. Поєднуючи елементи поп-музики та балад, у своїй творчості вона досліджує теми внутрішньої сили, вразливості та особистісних перетворень. Atvara здобула популярність у TikTok завдяки своєму першому синглу Pie Manis Tveries, який отримав схвальні відгуки критиків та прозвучав у популярному телесеріалі Nelūgtie Viesi.

З того часу артистка співпрацювала з Інтарсом Бусулісом над піснею Vai Drīkst Kāpt Dziļāk, випустила свій дебютний альбом і продовжила зміцнювати свій вплив на латвійській музичній сцені завдяки своєму нещодавньому синглу Dzīve Mūs Mētā. Улітку 2025 року вона розпродала серію сольних концертів, отримавши схвальні відгуки за свої виступи наживо. Atvara також довела свою зірковість як телеведуча, ставши співведучою музичної премії Gamma.

10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Виступ представника Данії на Євробаченні-2026: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Вирісши в маленькому данському містечку Гудме, Søren Torpegaard Lund вже у віці десяти років знайшов своє покликання у світі музичного театру. У 17 років він подав документи до Данської національної школи сценічних мистецтв, увійшовши в історію як наймолодший абітурієнт, якого коли-небудь приймали до цього навчального закладу. З того часу він почав професійно працювати як співак, танцюрист і актор, знявшись у деяких із наймасштабніших постановок Данії.

Søren зіграв роль Тоні у Вестсайдській історії, Ангела у Kinky Boots та Ромео у Ромео і Джульєтті, і це лише деякі з його найвідоміших ролей. Останніми роками артист розширив свою діяльність у музичній індустрії, ставши автором пісень та виконавцем. Тепер, замість того, щоб розповідати чужі історії, Søren Torpegaard Lund хоче висловити себе через власну музику.

11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

Пісня представниці Австралії на Євробаченні-2026: Delta Goodrem – Eclipse

Дельта Гудрем – одна з найуспішніших австралійських артисток, чия кар’єра співачки, авторки пісень, акторки, благодійниці та підприємниці залишила незгладимий слід у світовій індустрії розваг. Уклавши свій перший контракт із звукозаписною компанією у віці лише 15 років, вона здобула величезний міжнародний успіх завдяки своєму дебютному альбому Innocent Eyes, який став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.

За свою кар'єру артистка продала понад дев'ять мільйонів альбомів по всьому світу, п'ять з яких посіли перше місце в чартах, а дев'ять синглів – перше місце. Як авторка пісень та співпрацівниця, вона працювала з такими артистами, як Селін Діон, Олівія Ньютон-Джон, Тоні Беннетт та Майкл Болтон. Окрім музики, Дельта Гудрем побудувала успішну кар'єру на екрані, від довготривалої австралійської мильної опери «Сусіди» до світового хіта Netflix Love Is in the Air. Вона також дев'ять сезонів була наставницею в шоу The Voice Australia та зіграла культову роль Грізабелли в мюзиклі «Кішки». Її книга Bridge Over Troubled Dreams стала бестселером № 1, а її дебютний аромат – найпродаванішим ароматом в історії Австралії.

12. Україна: Leleka – Ridnym

Виступ представниці України на Євробаченні-2026: Leleka – Ridnym

Leleka – музичний проєкт Вікторії Лелеки, який артистка заснувала у 2016 році, мешкаючи в Берліні. Співачка та авторка пісень закінчила Київський національний університет імені І. К. Карпенка-Карого і спочатку працювала актрисою в театрі «Молодий» у столиці України. Leleka продовжила музичну освіту, здобувши ступінь магістра з джазової композиції в Дрездені та вивчаючи кінокомпозицію в Бабельсберзькому університеті кіномистецтва.

За останні десять років вона випустила п’ять альбомів, безліч пісень та створила саундтреки до популярного серіалу «І будуть люди». Музика Leleka поєднує українські традиції, сучасне звучання та виразну авторську інтерпретацію. Для неї її псевдонім, що означає усім відомого птаха, є не просто символом, а пережитий досвід.

13. Албанія: Alis – Nân

Виступ представника Албанії на Євробаченні-2026: Alis – Nân

Alis – талановитий музикант, якому вже в юному віці вдалося завоювати значну популярність на албанській музичній сцені. Артист грає як на фортепіано, так і на гітарі, що дозволило йому експериментувати з різними музичними стилями та створити унікальну художню ідентичність. Його кар'єра набрала обертів після перемоги у п'ятому сезоні шоу X Factor Albania, що відкрило для артиста багато дверей та ще більші сцени.

Відомий своїм емоційним вокалом та щирими розповідями, у своїй музиці він поєднує сучасний поп із глибоко особистими текстами, які часто відображають сім'ю, кохання та дрібні моменти, що формують повсякденне життя. Alis взяв участь у 63-му сезоні Festivali i Këngës з піснею Mjegull, де посів третє місце та закріпив свій статус одного з найцікавіших нових голосів албанської музики. Через рік Аліс повернувся на 64-й сезон і здобув перемогу з піснею Nân.

14. Мальта: Aidan – Bella

Виступ представника Мальти на Євробаченні-2026: Aidan – Bella

Aidan – один із найуспішніших мальтійських виконавців останніх років, який став незмінним учасником концертів та постійним гостем музичних чартів по всій країні. Його хіти, такі як Naħseb Fik і Ritmu, очолювали національні радіочарти та набрали мільйони прослуховувань на таких платформах, як Spotify та YouTube. У 2023 році він випустив свій дебютний альбом This Is Aidan, а в 2025 році – міні-альбом із семи треків Wild, Wild, Wild.

Поза студією Aidan відомий як один із найкращих виконавців країни. Це дозволило йому поділити сцену зі світовими зірками на концерті Isle of MTV та виступити хедлайнером на таких великих заходах, як EuroPride. Нещодавно він увійшов в історію, зібравши на своєму концерті 10 000 глядачів – це найбільша кількість відвідувачів, яку коли-небудь зафіксували для місцевого сольного виконавця на Мальті.

15. Норвегія: Jonas Lovv – Ya Ya Ya (інтерв'ю співачки «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Виступ представника Норвегії на Євробаченні-2026: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

Походячи з Бергена в Норвегії, Йонас Ловв за короткий проміжок часу зумів закріпити за собою репутацію справжнього енергійного виконавця. Норвегія вперше звернула увагу на Йонаса у 2025 році під час десятого сезону шоу «Голос», де він зачарував команду наставників та глядачів як своєю неповторною вокальною силою, так і сценічною харизмою, яка на кілька років випереджала свій час.

Літо того ж року Йонас Ловв провів, доводивши свою майстерність як концертний виконавець на сценах найбільших фестивалів Норвегії. Як артист, він відомий своєю енергією, унікальним стилем та надзвичайною здатністю встановлювати зв'язок з аудиторією, зосереджуючись на подоланні бар'єру між сценою та глядачами. У музичному плані він охоплює різні жанри, володіючи виразним художнім стилем; саме ця майстерність допомогла йому здобути перемогу у 2026 році на норвезькому конкурсі Melodi Grand Prix.

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 пройде другий півфінал Євробачення.