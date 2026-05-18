Відомий український продюсер пояснив, скільки артисту треба мати грошей, аби спровокувати «шалений успіх»

Михайло Ясинський заявив, що сьогодні успішний трек можна запустити за $5-10 тис.
Український продюсер Михайло Ясинський в інтерв'ю «Главкому» розповів, скільки сьогодні потрібно вкласти у музичний проєкт, аби артист став помітним та отримав шанс на великий успіх.

За словами Ясинського, сучасна музична індустрія кардинально змінилася, а витрати на створення та просування артистів уже не такі, як раніше.

«Зараз усе змінилося: і вартість продукту, і вартість промоушену. Якщо ставитися до розкрутки проєкту як до системного процесу, то сьогодні виробництво та маркетинг більш-менш пристойного синглу, включаючи відео, може коштувати $5-10 тис.», – пояснив Ясинський.

Втім, навіть великі вкладення не гарантують успіху. «І це може мати шалений успіх. А може й не мати. Тоді треба робити ще один реліз, і ще один – щонайменше раз на півтора-два місяці», – додав продюсер.

Також Михайло Ясинський висловився про зміни у музичному телебаченні та вплив соцмереж на популярність артистів. За його словами, сьогодні багато молодих виконавців стають відомими саме завдяки TikTok, YouTube та стримінговим платформам, навіть без появи на телебаченні. «Час масової популярності музичних телеканалів минув ще з моменту росту YouTube, а це майже 15 років тому», – зазначив продюсер.

Водночас Ясинський наголосив, що телебачення та радіо все ще залишаються важливими інструментами просування артистів, хоча після початку повномасштабної війни вплив музичних телеканалів значно зменшився. «Музичне ТБ зараз переживає не найкращі часи», – підсумував він.

Варто зазначити, що у інтерв'ю Дмитру Гордону продюсер Ясинський розповів про початок кар'єри Світлани Лободи. За його словами, у її музичний проєкт на старті інвестували близько 200 тис. доларів. Світала Лобода розпочала сольну кар'єру після того, як залишила гурт «Віа Гра». Саме тоді команда зробила ставку на яскравий сценічний образ, провокативний стиль та масштабний продакшн.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» Ясинський розказав, хто був готовий оплатити участь Олі Полякової у Євробаченні цього року, а також пояснив секрет успіху Артема Пивоварова і оцінив шанси Лободи на повернення в Україну.

Оголені дівчата, торт та контракт з банком. Як Макса Барського проводжали у великий концертний тур
Потап і Настя після розлучення оголосили про повернення на сцену в дуеті, але не в Україні
Продюсер Полякової назвав співачку №1 станом на 2026 рік
Оля Полякова поставила на паузу кар'єру в Україні та запустила провокативний проєкт
Продюсер Олі Полякової закликав міняти правила відбору на Євробачення
