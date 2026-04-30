«Сексуалізований контент». Український бренд жіночого одягу потрапив у скандал через фото мами із сином

Бренд відреагував на критику у свій бік після скандалу

Український бренд жіночого одягу Оnebyone потрапив у скандал. Причиною стали рекламні фото сукні, де разом із моделлю з’явився хлопчик. Однак українці не оцінили такої ідеї фото та розкритикували бренд у мережі. Про це розповідає «Главком».

Йдеться про фото, де модель позує на камеру в довгій сукні з високим вирізом на нозі. У кадрі з жінкою можна побачити хлопчика, який взаємодіє з нею на фото. Як з’ясувалося, це син моделі.

Що відомо про сканльний допис Оnebyone

Ці фото викликали хвилю обурення серед користувачів у мережі. Зокрема, найбільше це обговорювалося в соцмережі Тhreads. На думку українців, подібні фото мали неоднозначний характер та рекламували не сукню.

Користувачі заговорили в коментарях про розбещення та недоречність присутності хлопчика в кадрі з моделлю. Ці претензії коментаторів ґрунтувалась на тому, що на фото ноги моделі були оголені. Також користувачі звернули увагу на підпис до допису. «Матусин ревізор», – йдеться в підписі.

«Я перепрошую, ревізію чого саме в матусі він проводить?»

«Стає ніяково при думці, що це може бути дійсно мама із сином, а не моделі для реклами».

«Там ще й під постом в інстаграмі купа людей вважають це прекрасним мистецтвом».

«Невже це ніяк не регулюється».

Водночас були й інші думки серед коментарів. Дехто вважає, що надмірна увага до цієї реклами немає сенсу:

«Та що видно, що вона без білизни, чи що? Чи то все ваша фантазія домальовує? У чому саме проблема чи жах реклами? Поки найгірше – що я там бачу, це взуття, що псує стопи з моди 2000-х років».

Реакція бренду на критику

На критику в мережі щодо своєї реклами відповів сам бренд. За словами представників Оnebyone, у кадрі для дитини «зайве» було приховане. На фото хлопчик позує зі своєю мамою, а за кадром його батько, який є автором світлин.

«Стосовно спільнопосту, який учора так спантеличив частину людей. Усі, хто писав, що сукня не оголює зайвого для дитини – так і є. Нам шкода, що змусили про це дискутувати, але разом із тим довіряємо героїні, знаємо крій наших виробів і її сімʼю. У кадрі від дитини зайве закрите. У нас є голова на плечах і свідчення фотографа – батька цього хлопчика. Попри те, що спантеличили вас, знаємо, що випробувань над психікою дитини в кадрі ніхто не проводив. Дякуємо всім, хто не ставив це під питання», – йдеться в дописі.

Також бренд звернувся до користувачів та попросив, не звинувачувати модель та її дитину в цьому інциденті. «Ми розʼяснили ситуацію, наскільки могли. Тому, будь ласка, не продовжуйте потік звинувачень у бік героїні та її сина», – зазначається в коментарі.

Після розголосу про невдалу рекламу, обговорюванні фото зникли зі сторінки моделі та бренду. Однак скриншоти залишилися в мережі.

Реакція користувачів на роз'яснення бренду та скандальні фото

До слова, користувачів не влаштувала відповідь Оnebyone. На думку українців, фото були недоречними та відвертими:

«В кадрі від дитини закрите все зайве виглядає, як не закрите. Фото відверті й недоречні».

«Абсолютно неприйнятний сексуалізований контент із дітьми».

«Вам про це прямим текстом, а ви маєте наглість заперечувати».

«Дивує позиція бренду у форматі «ми маємо голову на плечах». Вам здалось усе, дурачки якісь. А в мене є їхні речі».

«Оголює чи не оголює – фото сексуалізовано й недоречно. Це я так, продовжую потік звинувачень до героїні й вашого маркетолога».

Нагадаємо, іспанський модний бренд Zara зіткнувся із забороною на два рекламні оголошення у Великій Британії. Бренд потрапив у скандал через «нездорово худих» моделей. Управління з рекламних стандартів (ASA) визнало їх соціально безвідповідальними, оскільки моделі на фотографіях виглядали, на думку регулятора, «надто худими».