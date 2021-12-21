Идеальный папа: Остапчук показал как веселится с детьми (видео)

Телеведущий показал, как проводит время с сыном и дочкой

Владимир Остапчук, у которого непростые отношения с бывшей женой Еленой Войченко после развода, показал, как проводит время с их совместными детьми. Похоже, несмотря на конфликт, женщина не запрещает бывшему мужу общаться с дочкой и сыном.

Соответствующий ролик Остапчук опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, в своей соцсети звездный отец показал, как наслаждается снежной погодой вместе с дочкой Эмилией и сыном Эваном. Судя по видео, Остапчук с детьми лепили снежную бабу, а также радовались снегу.

«Коротко о настоящей зиме», – подписал ролик Остапчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Примечательно, что ранее Елена негативно была настроена по отношению к тому, что Владимир проводит время с детьми. Впрочем, со временем экс-супругам все же удалось найти решение. Время от времени Остапчук делится трогательными кадрами с сыном и дочкой в своей соцсети, на которых показывает, как они проводят время вместе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)