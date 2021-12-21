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    Идеальный папа: Остапчук показал как веселится с детьми (видео)

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    Остапчук повеселился с детьми от экс-жены - Идеальный папа: Остапчук показал как веселится с детьми (видео)

    Остапчук повеселился с детьми от экс-жены

    Фото из открытых источников

    Телеведущий показал, как проводит время с сыном и дочкой

    Владимир Остапчук, у которого непростые отношения с бывшей женой Еленой Войченко после развода, показал, как проводит время с их совместными детьми. Похоже, несмотря на конфликт, женщина не запрещает бывшему мужу общаться с дочкой и сыном.

    Соответствующий ролик Остапчук опубликовал на своей странице в Instagram.

    Так, в своей соцсети звездный отец показал, как наслаждается снежной погодой вместе с дочкой Эмилией и сыном Эваном. Судя по видео, Остапчук с детьми лепили снежную бабу, а также радовались снегу.

    «Коротко о настоящей зиме», – подписал ролик Остапчук.

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    Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

    Примечательно, что ранее Елена негативно была настроена по отношению к тому, что Владимир проводит время с детьми. Впрочем, со временем экс-супругам все же удалось найти решение. Время от времени Остапчук делится трогательными кадрами с сыном и дочкой в своей соцсети, на которых показывает, как они проводят время вместе.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

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    Теги: дети телеведущий
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    Идеальный папа: Остапчук показал как веселится с детьми (видео)