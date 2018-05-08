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    Илон Маск показал новую возлюбленную миру

    Основатель Tesla появился на Met Gala с брюнеткой, которая совершенно не похожа на Эмбер Херд
    Буквально на днях появились слухи, что Илон Маск закрутил роман с 29-летней миллионершей Тайлер Хейни, которая уж очень похожа на его бывшую Эмбер Херд. Однако основатель Tesla опроверг эту информацию, появившись на балу Института костюма под руку с другой. Спутницей предпринимателя оказалась
    • Сьогодні, 16:34
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    Илон Маск с новой девушкой
    Илон Маск с новой девушкой

    Основатель Tesla появился на Met Gala с брюнеткой, которая совершенно не похожа на Эмбер Херд

    Буквально на днях появились слухи, что Илон Маск закрутил роман с 29-летней миллионершей Тайлер Хейни, которая уж очень похожа на его бывшую Эмбер Херд.

    Однако основатель Tesla опроверг эту информацию, появившись на балу Института костюма под руку с другой.

    Спутницей предпринимателя оказалась 30-летняя певица Клер Буше, известная под псевдонимом Grimes. На Met Gala Пара пришла в парных костюмах. Клер надела колье с символикой Tesla, а Илон — значок.

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    Как выяснилось, пару свела шутка про искусственный интеллект. В одном из своих постов в Twitter Маск объединил название стиля рококо с названием мысленного эксперимента «Василиск Роко». И когда он искал подобную информацию, то наткнулся на подобный каламбур у Клер, который она публиковала несколько лет назад. По данным источникам, пара начала встречаться в марте этого года.

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    Джерело: graziamagazine.ru

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