Илон Маск показал новую возлюбленную миру

Основатель Tesla появился на Met Gala с брюнеткой, которая совершенно не похожа на Эмбер Херд

Буквально на днях появились слухи, что Илон Маск закрутил роман с 29-летней миллионершей Тайлер Хейни, которая уж очень похожа на его бывшую Эмбер Херд. Однако основатель Tesla опроверг эту информацию, появившись на балу Института костюма под руку с другой. Спутницей предпринимателя оказалась



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Илон Маск с новой девушкой

Основатель Tesla появился на Met Gala с брюнеткой, которая совершенно не похожа на Эмбер Херд

Буквально на днях появились слухи, что Илон Маск закрутил роман с 29-летней миллионершей Тайлер Хейни, которая уж очень похожа на его бывшую Эмбер Херд.

Однако основатель Tesla опроверг эту информацию, появившись на балу Института костюма под руку с другой.

Спутницей предпринимателя оказалась 30-летняя певица Клер Буше, известная под псевдонимом Grimes. На Met Gala Пара пришла в парных костюмах. Клер надела колье с символикой Tesla, а Илон — значок.

Как выяснилось, пару свела шутка про искусственный интеллект. В одном из своих постов в Twitter Маск объединил название стиля рококо с названием мысленного эксперимента «Василиск Роко». И когда он искал подобную информацию, то наткнулся на подобный каламбур у Клер, который она публиковала несколько лет назад. По данным источникам, пара начала встречаться в марте этого года.

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Джерело: graziamagazine.ru