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    Шоу-биз

    Индийский глянец впервые в истории поместил на обложку однополую пару

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    Индийский глянец впервые в истории поместил на обложку однополую пару

    До 2018 года однополые связи считались в Индии уголовным преступлением

    Журнал Vogue India представил первую в истории страны обложку, на которой изображена однополая пара Хайма Симоес и Шрути Венкатеш.

    «Мы не просто пара, еще мы лучшие друзья. Мы все делаем как команда», — говорит Симоес.

    Девушки работают вместе в компании цифрового маркетинга, а моделинг — это дополнительная работа. Они начали встречаться в 2017 году, а познакомились во время учебы в Мумбаи.

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    Индийский глянец впервые в истории поместил на обложку однополую пару
    Индийский глянец впервые в истории поместил на обложку однополую пару
    Индийский глянец впервые в истории поместил на обложку однополую пару

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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