Индийский глянец впервые в истории поместил на обложку однополую пару

До 2018 года однополые связи считались в Индии уголовным преступлением

Журнал Vogue India представил первую в истории страны обложку, на которой изображена однополая пара Хайма Симоес и Шрути Венкатеш.

«Мы не просто пара, еще мы лучшие друзья. Мы все делаем как команда», — говорит Симоес.

Девушки работают вместе в компании цифрового маркетинга, а моделинг — это дополнительная работа. Они начали встречаться в 2017 году, а познакомились во время учебы в Мумбаи.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.