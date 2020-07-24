«Интер» покажет премьеру юбилейного концерта Гарика Кричевского



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Каждый концерт Гарика Кричевского – это как исповедь в кругу близких и родных

Со сцены прозвучат как любимые хиты Гарика Кричевского, так и песни из нового альбома «Поехали»

В воскресенье, 26 июля, в 06:50 «Интер» покажет премьеру юбилейного концерта известного шансонье Гарика Кричевского – «Поехали».

Каждый концерт артиста – это как исповедь в кругу близких и родных. Ведь тексты его песен взяты из жизненных ситуаций, знакомы и понятны всем. Это и лирика, и веселые композиции, и жанровые песни. Самое главное, за что ценят Гарика Кричевского поклонники, – его искренность.

В это воскресенье зрители «Интера» увидят финальный концерт юбилейного тура артиста, приуроченного к его 55-летию. Тур длился два года и проходил в разных странах. Со сцены прозвучат как любимые хиты Гарика Кричевского – «Киевлянка», «Мой номер 245», «Привокзальная», «Осенний вечер», «Милая моя», – так и песни из нового альбома «Поехали».

«Поехали» – достаточно долгожданный альбом для моих поклонников: он вышел после 7-летнего перерыва, – говорит Гарик Кричевский. – Многие слушатели уже просили новые песни и спрашивали, почему так долго нет новых альбомов. Неужели я больше не буду их записывать? Я объяснял, что невозможно контролировать творческий процесс. В этот раз получился вот такой перерыв с выходом альбома. Но я доволен результатом, получил очень много хороших отзывов».

В концерте «Поехали» Гарик Кричевский порадует телезрителей не только новыми песнями, но и дуэтом с дочерью Викторией. Девушка пошла по стопам звездного папы: тоже окончила медицинский институт, но серьезно увлекается музыкой.

«У Вики раньше была своя группа, но учеба в мединституте занимала очень много времени, и музыкальный проект пришлось закрыть, – рассказывает певец. – Правда, увлечение музыкой никуда не делось. Когда у дочери есть возможность, она время от времени поет на бэк-вокале в составе нашей группы. Это не так часто бывает. Но как раз в юбилейном концерте она выступала с нами. И, пользуясь этой возможностью, мы спели с ней дуэтом. Мне очень приятно, когда Вика вместе со мной на сцене. И наше выступление очень тепло приняла публика в зале. Надеюсь, телезрители тоже оценят новый дуэт».