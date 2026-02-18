Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Глава МЗС Угорщини заявив про альтернативні поставки російської нафти в обхід трубопроводу
фото з відкритих джерел

Компанія MOL вже відправила перші партії сировини, які мають надійти до угорських і словацьких НПЗ на початку березня

Угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть морським шляхом через Хорватію до нафтопереробних заводів Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорсього мовника MTI.

За його словами, Будапешт і Братислава звернулися до Європейської комісії з вимогою забезпечити дотримання правила ЄС, яке дозволяє закупівлю російської нафти морським шляхом у разі перебоїв із трубопровідними поставками.

«Ми скористаємося правилом Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина можуть закуповувати російську нафту на морі, якщо транспортування трубопроводом стикається з перешкодами», – заявив Сійярто.

За його словами, угорська сторона також звернулася до Хорватії з проханням забезпечити транзит сировини через місцеву інфраструктуру. Міністр уточнив, що перші танкери з нафтою вже перебувають у дорозі і мають прибути до хорватського порту на початку березня, після чого протягом п’яти-десяти днів сировину доставлять на нафтопереробні заводи Угорщини та Словаччини.

Сійярто також заявив, що Угорщина та Словаччина у спільному листі до Єврокомісії повідомили про припинення поставок через нафтопровід «Дружба» та закликали застосувати механізми, які дозволяють альтернативні закупівлі. Угорський міністр стверджує, що рішення щодо зупинки трубопровідних поставок було ухвалене з політичних причин.

Запуск морського маршруту постачання нафти став одним із кроків Будапешта для стабілізації енергетичного сектору на тлі перебоїв із традиційними каналами транспортування та триваючих дискусій у ЄС щодо залежності від російських енергоресурсів.

Раніше Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням відкрити альтернативний маршрут постачання російської нафти через нафтопровід Adria після зупинки прокачування «Дружбою». Сторони наголошували, що відповідні винятки із санкцій ЄС дозволяють використовувати морські поставки у разі перебоїв із трубопровідним транзитом. Водночас Загреб відмовився підтримати ініціативу, заявивши, що країни Євросоюзу більше не мають технічних причин залишатися залежними від російських енергоресурсів, навіть попри готовність інфраструктури до роботи.
 

Читайте також:

Теги: Угорщина нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1 березня 2026 року в РФ почне діяти заборона на прокат фільмів, що нібито дискредитують «традиційні цінності»
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Сьогодні, 07:24
Нині триває 1453-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2026 року
15 лютого, 08:21
Метью Вітакер
Пекін може зупинити війну одним дзвінком – посол США
14 лютого, 10:58
Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
12 лютого, 13:40
У 2023 році Зіядзаде став чемпіоном Північно-Західного федерального округу Росії.
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
5 лютого, 12:21
Зеленський: Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
2 лютого, 13:44
Трамп, коментуючи інтервенцію, заявив, що вона матиме позитивні наслідки для Венесуели
Венесуела: погляд всередину
23 сiчня, 18:10
Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
23 сiчня, 04:46
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру
21 сiчня, 23:46

Політика

Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
Олімпійський скандал: Україна звинувачує організаторів у навмисній провокації з росіянкою
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
ЄС пригрозив бойкотом відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Україна закликає світ бойкотувати старт Паралімпіади через присутність РФ
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі
Уряд Словаччини запровадив надзвичайний стан у нафтовій галузі

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua