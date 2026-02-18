Угорщина замовила російську нафту з транзитом через хорватські порти

Компанія MOL вже відправила перші партії сировини, які мають надійти до угорських і словацьких НПЗ на початку березня

Угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть морським шляхом через Хорватію до нафтопереробних заводів Угорщини та Словаччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорсього мовника MTI.

За його словами, Будапешт і Братислава звернулися до Європейської комісії з вимогою забезпечити дотримання правила ЄС, яке дозволяє закупівлю російської нафти морським шляхом у разі перебоїв із трубопровідними поставками.

«Ми скористаємося правилом Європейського Союзу, згідно з яким Угорщина та Словаччина можуть закуповувати російську нафту на морі, якщо транспортування трубопроводом стикається з перешкодами», – заявив Сійярто.

За його словами, угорська сторона також звернулася до Хорватії з проханням забезпечити транзит сировини через місцеву інфраструктуру. Міністр уточнив, що перші танкери з нафтою вже перебувають у дорозі і мають прибути до хорватського порту на початку березня, після чого протягом п’яти-десяти днів сировину доставлять на нафтопереробні заводи Угорщини та Словаччини.

Сійярто також заявив, що Угорщина та Словаччина у спільному листі до Єврокомісії повідомили про припинення поставок через нафтопровід «Дружба» та закликали застосувати механізми, які дозволяють альтернативні закупівлі. Угорський міністр стверджує, що рішення щодо зупинки трубопровідних поставок було ухвалене з політичних причин.

Запуск морського маршруту постачання нафти став одним із кроків Будапешта для стабілізації енергетичного сектору на тлі перебоїв із традиційними каналами транспортування та триваючих дискусій у ЄС щодо залежності від російських енергоресурсів.

Раніше Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням відкрити альтернативний маршрут постачання російської нафти через нафтопровід Adria після зупинки прокачування «Дружбою». Сторони наголошували, що відповідні винятки із санкцій ЄС дозволяють використовувати морські поставки у разі перебоїв із трубопровідним транзитом. Водночас Загреб відмовився підтримати ініціативу, заявивши, що країни Євросоюзу більше не мають технічних причин залишатися залежними від російських енергоресурсів, навіть попри готовність інфраструктури до роботи.

