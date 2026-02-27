Головна Скотч Шоу-біз
Джим Керрі вперше публічно зізнався у коханні своїй дівчині (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
64-річний Джим Керрі зустрічається з акторкою Мінзі
фото: скриншот CANAL+/YouTube

Актор розсекретив свої нові стосунки

Зірка Голлівуду канадсько-американський актор та комік Джим Керрі вперше показав свою кохану. Актор зізнався своїй партнерці в коханні прямо зі сцени та показався з обраницею на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар». Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Як з’ясувалося, 64-річний Джим Керрі зустрічається акторкою та художницею Мінзі, відомою у Лос-Анджелесі. Коли актор вийшов на сцену кінопремії «Сезар», аби отримати нагороду, він звернувся із промовою до своєї родини та обраниці Мінзі.

Обраниця Джима Керрі Мінзі (сидить ліворуч від чоловіка) підтримала коханого оплесками
Обраниця Джима Керрі Мінзі (сидить ліворуч від чоловіка) підтримала коханого оплесками
фото: скриншот CANAL+/YouTube

Джим Керрі зізнався у коханні Мінзі, дякуючи за свою нагороду. «Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішій людині, яку я коли-небудь знав: моєму батькові - Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість та сміх», – висловився актор.

Джим Керрі зізнався у коханні акторці Мінзі (жінка з чорним довгим волоссям, яка сидить ліворуч)
Джим Керрі зізнався у коханні акторці Мінзі (жінка з чорним довгим волоссям, яка сидить ліворуч)
фото: скриншот CANAL+/YouTube

На спільних фото із церемонії нагородження кінопремії «Сезар» Джим Керрі позував поруч з Мінзі, тримав її за руку та обіймав. Відомо, що зіркову пару бачили разом ще у 2022 році, коли вони гуляли у Лос-Анджелесі. Проте раніше закохані не підтверджували стосунки, тому скільки вони разом – невідомо.

Джима Керрі з його новою обраницею бачили разом у 2022 році, коли вони гуляли у Лос-Анджелесі
Джима Керрі з його новою обраницею бачили разом у 2022 році, коли вони гуляли у Лос-Анджелесі
фото з відкритих джерел
Джим Керрі раніше помічали з акторкою Мінзі
Джим Керрі раніше помічали з акторкою Мінзі
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко вперше після розлучення з актором Андрієм Федінчиком зізналася, скільки перебуває у нових стосунках. Наразі 35-річна Наталка Денисенко перебуває у стосунках з 36-річним підприємцем Юрієм Савранським. Денисенко зізналася, що офіційно вона перебуває у нових стосунках лише три місяці.

