Джим Керрі вперше публічно зізнався у коханні своїй дівчині (фото)
Актор розсекретив свої нові стосунки
Зірка Голлівуду канадсько-американський актор та комік Джим Керрі вперше показав свою кохану. Актор зізнався своїй партнерці в коханні прямо зі сцени та показався з обраницею на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар». Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.
Як з’ясувалося, 64-річний Джим Керрі зустрічається акторкою та художницею Мінзі, відомою у Лос-Анджелесі. Коли актор вийшов на сцену кінопремії «Сезар», аби отримати нагороду, він звернувся із промовою до своєї родини та обраниці Мінзі.
Джим Керрі зізнався у коханні Мінзі, дякуючи за свою нагороду. «Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішій людині, яку я коли-небудь знав: моєму батькові - Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість та сміх», – висловився актор.
На спільних фото із церемонії нагородження кінопремії «Сезар» Джим Керрі позував поруч з Мінзі, тримав її за руку та обіймав. Відомо, що зіркову пару бачили разом ще у 2022 році, коли вони гуляли у Лос-Анджелесі. Проте раніше закохані не підтверджували стосунки, тому скільки вони разом – невідомо.
