РФ завдала удару КАБами і дроном по Дніпропетровщині

Під ударами опинилися громади Синельниківського та Нікопольського районів, пошкоджено житло та цивільну інфраструктуру

Російські війська протягом дня завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області керованими авіабомбами та дроном, унаслідок чого постраждав місцевий житель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За інформацією очільника ОВА, під ударами опинилися Маломихайлівська та Покровська громади Синельниківського району. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у будівлі школи та приватному будинку. Вогонь охопив цивільні об’єкти, що призвело до значних руйнувань у населених пунктах.

Крім того, зафіксовано пошкодження щонайменше 15 приватних будинків. Унаслідок ударів постраждав і триповерховий житловий будинок, який зазнав руйнувань. За уточненими даними обласної влади, під завалами можуть перебувати люди, тому на місці тривають роботи з перевірки та ліквідації наслідків атаки.

Також повідомляється, що чоловік, який отримав поранення під час обстрілів, був госпіталізований. Інформації про його стан наразі не уточнювали. Влада закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози нових ударів.

Окремо зазначається, що у Нікопольському районі під ворожий удар потрапила Покровська громада. Деталі щодо руйнувань там уточнюються. Обласна адміністрація наголошує, що російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру регіону різними видами озброєння, зокрема авіабомбами та безпілотниками, що створює постійну загрозу для місцевого населення.

