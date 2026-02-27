Наталка Денисенко розкрила залаштунки нових стосунків після розлучення (відео)

Денисенко заявила, що офіційно перебуває у нових стосунках лише три місяці

Українська акторка Наталка Денисенко вперше після розлучення з актором Андрієм Федінчиком зізналася, скільки перебуває у нових стосунках. Про це акторка розповіла в коментарі блогеру Ніколасу Кармі, пише «Главком».

Наразі 35-річна Наталка Денисенко перебуває у стосунках з 36-річним підприємцем Юрієм Савранським. Денисенко зізналася, що офіційно вона перебуває у нових стосунках лише три місяці.«Офіційно три місяці. Юра каже, що він в мене закоханий з народження», – заявила акторка.

Також вона розкрила залаштунки нового кохання та розповіла про свого партнера. «Юра справжній чоловік, двері відкриває, може прикрутити, прибити все, різноробочий», – розповіла Денисенко.

На заході прем’єри фільму «Мавка. Справжній міф» Наталка Денисенко з’явилася у білій довгій сукні та з цікавим аксесуаром. Образ акторки доповнила сумка, яка, за її словами, коштує 51 800 тис. грн. Разом із цим акторка заявила, що дуже любить гроші та вміє їх заробляти. Обранець Денисенко Юрій Савранський одягнув на захід костюм вартістю близько $1 тис.

У коментарях, користувачі підмітили те, що в мережі Денисенко та Савранського давно підозрювали у стосунках. Натякаючи на те, що вони вже давно разом, а не три місяці.

«Скільки ви разом: офіційно не довго. Трошки спалився».

«А вже всі й так знають, хоч офіційно, хоч ні..»

До слова у вересні 2025 року Наталка Денисенко запустила власний ювелірний бренд. Акторка показалася у відвертій фотосесії для свого бренду в обіймах Юрія Савранського. Пікантності цьому ролику додає той факт, що лише на початку травня 2025 року Денисенко розлучилась з актором та військовим актором Федінчиком. Разом вони були вісім років та виховували сина.