  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля

    • Розсилка
    Иракли Макацария и Марина Боржемская - Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля
    Иракли Макацария и Марина Боржемская

    Марине и Ираклию приписывают роман

    Популярные украинские телеведущие Марина Боржемская и Иракли Макацария между съемками новых эпизодов «Взвешенных и счастливых» успели  съездить на открытие одесского международного кинофестиваля.

    В этом году красная дорожка фестиваля как никогда отличилась контрастом высокого стиля и эстетического уродства. Иракли и Марина примкнули к первому модному тренду фестиваля. Макацария, а Боржемская Марина выбрала черное платье от своего друга, дизайнера Александра Очеретного.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля
    Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля
    Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля

    По красной дорожке тренеры прошлись вместе, но на все вопросы СМИ, Которые приписывают им роман, Марина и Иракли смеются.

    «Когда женщина выходит в компании красивого мужчины, все сразу думают, что это что-то значит. В нашем случае, это значит дружбу. У нас с Иракли прекрасные дружеские отношения», - комментирует ведущая телеканала «Стб» Марина.

     Читайте также: Триста квадратных метров британского стиля: Данилюк показал свой дом

     

    Иракли Макацария дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ