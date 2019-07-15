Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля



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Иракли Макацария и Марина Боржемская

Марине и Ираклию приписывают роман

Популярные украинские телеведущие Марина Боржемская и Иракли Макацария между съемками новых эпизодов «Взвешенных и счастливых» успели съездить на открытие одесского международного кинофестиваля.

В этом году красная дорожка фестиваля как никогда отличилась контрастом высокого стиля и эстетического уродства. Иракли и Марина примкнули к первому модному тренду фестиваля. Макацария, а Боржемская Марина выбрала черное платье от своего друга, дизайнера Александра Очеретного.

По красной дорожке тренеры прошлись вместе, но на все вопросы СМИ, Которые приписывают им роман, Марина и Иракли смеются.

«Когда женщина выходит в компании красивого мужчины, все сразу думают, что это что-то значит. В нашем случае, это значит дружбу. У нас с Иракли прекрасные дружеские отношения», - комментирует ведущая телеканала «Стб» Марина.