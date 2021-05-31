Ирина Билык посвятила новую песню мамам (видео)

Ирина Билык потеряла маму 22 мая 2020-го года

Певица Ирина Билык, которой недавно президент признался в любви, около года не могла записать клип на песню «Ангелов не выбирают», так как у нее каждый раз из глаз катились слезы. Об этом Билык призналась на своей странице в Фейсбуке.

Артистка рассказала, что «Ангелов не выбирают» услышала год назад, когда не стало ее мамы. И решила обязательно записать ее в честь «всех мамочек, которые смотрят на нас с небес и помогают нам как добрые светлые ангелы».

«Впервые я не смогла принимать участие в съемках клипа, потому что целый год, как только я начинала петь первые строчки этой песни, у меня по щекам катились слезы. И я решила, что правильнее будет создать на эту великолепную песню, автором которой является Александр Тищенко, анимационный фильм», – написала Билый.

Ирина Билык потеряла маму 22 мая 2020-го года. Артистка была очень близка с ней и не раз брала Анну Яковлевну на светские мероприятия. Большую часть свой жизни женщина проработала инженером на авиазаводе.

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