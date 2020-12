Журнал Time назвал группу BTS артистами года. Что нужно знать о зажигательных корейцах

В год коронавирусного локдауна группа активно выпускала новые релизы, занимала первые места в чартах

Американский журнал Time признал корейский бой-бэнд BTS артистами года. Как отмечает издание, в 2020 году K-pop-группа достигла пика своей карьеры, побив все рекорды в музыке и бизнесе.

BTS — южнокорейский бой-бэнд, основанный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. На английском языке название группы расшифровывается как Beyond The Scene. Группа работает в жанрах K-pop, хип-хоп, R&B, EDM.

В год коронавирусного локдауна BTS выпускал новые релизы, занимал первые места в чарте Billboard и давал онлайн-концерты. В июне 2020-го группа собрала у экранов 765 тыс. зрителей. Их концерт Bang Bang Con: The Live стал крупнейшим онлайн-выступлением в мире.

Что за музыку играют BTS

Хотя формально BTS считаются звездами кей-попа (буквально — «корейского попа»), они уже давно вышли за рамки жанра. Все тексты и музыку семь участников группы пишут сами — и поют про проблемы молодежи, непонимание со стороны старшего поколения, поиск своей идентичности и любовь к себе. Тексты на корейском сочиняет в основном рэпер RM.

В среднем группа выпускает два альбома в год — как полнометражные, так и EP. Например, в 2019-м у них вышел Map of the Soul Persona из семи треков, с отсылками к философским трудам Карла Юнга и греческой мифологии. Кроме этого участники BTS пишут сольные треки, выпускают микстейпы (Suga выпустил сборник Agust D под псевдонимом August D, J-Hope — Hope World, а RM создал плей-лист mono.) и записываются с западными коллегами. Из недавнего стоит вспомнить совместную работу с Эдом Шираном над треком Make it Right, Halsey, Charli XCX и Зарой Ларссон.

K-pop — это не только про музыку

Как и положено k-pop-героям, BTS — это и мощная хореография, стайлинг, сценография и спецэффекты. С группой работает сразу несколько хореографов, которыми руководит «директор по выступлениям» Сон Сондык (только у него в инстаграме больше 700 тысяч подписчиков). «Думаю, что музыка и танец одинаково важны в k-pop-индустрии. Танцевальный стиль BTS отличается мощной подачей с элементами pop and lock (одно из направлений хип-хоп-танцев. — Прим. The Blueprint), — объяснял хореограф в недавнем интервью BBC Radio 1. — Выступления k-pop-артистов динамичны, энергичны, у них большая развлекательная составляющая. Все вместе это нравится людям и, на мой взгляд, является важным слагаемым успеха».

Армия фанатов

У группы мощный лояльный фандом, который называет себя ARMY. «Армия» BTS обеспечивает группе рекордные просмотры на YouTube (например, видео на песню Boy with Luv набрало 74,6 миллиона просмотров за первые сутки, а клип установил сразу три рекорда Гиннесса). Кроме этого фанаты участвуют в голосованиях на музыкальных премиях и даже поправляют фактические неточности о группе в СМИ.

ARMY активно поддержали BTS и в 2017 году, когда те запустили совместную кампанию с UNICEF под названием Love Myself. Ее главной целью было продвигать уважительное отношение к себе и другим и предотвращать насилие среди молодежи. По такому поводу опять-таки выпустили официальный мерч. Весь доход от его продаж перечислили в фонд кампании; туда же пошли и три процента от всех продаж физических копий альбомов Love Yourself. И это не единственная благотворительная инициатива группы, к которой подключаются ее многочисленные поклонники.