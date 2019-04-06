Ирина Билык в свой день рождения обратилась к министру культуры



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Билык

Суперзвезда назвала назвала топ-политика, который сделал приятный для нее жест

Украинская звезда, певица Ирина Билык в свой день рождения дала посоветовала министру культуры Евгению Нищуку обратить внимание на артистов, которым по 60-70 лет.

«Я бы на месте Евгения Нищука создала наблюдательный совет, который бы заботился о легендарных артистах, чьи песни отказываются брать на радио. Чтобы министерство культуры устраивало творческие вечера, концерты. И старшие по возрасту артисты могли иметь работу, содержать своих внуков, детей. Но этим никто не занимается, никому это не нужно», - отметила она.

Кроме того, Ирина Билык, которая начинала карьеру 30 лет назад, отметила, что с тех пор в шоу-бизнесе «стало комфортнее». «Появился райдер. Я первый человек, который ввел в Украине это понятие. Меня до сих пор многие благодарят. Первая рассказывала, в гостинице хочу жить, что должен видеть на площадке», с отметила она.

В то же время артистка отметила, что до сих пор во многих городах нет красивых залов. «Например, приезжаю в Ужгород. Ступеньки как были разбиты 25 лет назад, такими же и остаются. Во многих залах ямы на сцене. Я на концерте говорила: если в зале есть депутат горсовета, пусть приходит за кулисы - я готова дать денег на ремонт. Никто не зашел», - сказала она и добавила, что «просто депутатам некогда ходить на концерты».

«Мне только Юлия Владимировна Тимошенко передала на сольный концерт во Дворце Украина огромный букет. Единственная из политиков. Было очень приятно», - рассказала певица.