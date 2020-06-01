Победительница «Танцев со звездами» ждет ребенка



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Танцовщица Илона Гвоздева instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица поделилась новостью в фотоблоге и показала большой беременный животик

Хореограф и победительница «Танцев со звездами-2» Илона Гвоздева во второй раз беременна.

Радостную новость певица лично сообщила в своем фотоблоге, разместив снимок, на котором предстала в облегающем черном платье в горошек. На фото хорошо видно большой беременный животик.

Гвоздева сообщила, что находится на пятом месяце беременности и набрала уже шесть килограммов.

instagram.com/ilonagvozdeva/

«Дорогие мои подписчики, наконец я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Вы часто спрашивали куда я пропала и почему нет танцев в ленте. Вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в Сети», -сообщила Илона Гвоздева

Также хореограф отметила, что хорошо себя чувствует, а карантин оказался для нее очень плодотворным и результативным. Звезда пообещала делиться с юзерами новостями о том, как продолжает тренироваться и танцевать, как питается и как себя чувствует.