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    Шоу-биз

    Победительница «Танцев со звездами» ждет ребенка

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    Танцовщица Илона Гвоздева - Победительница «Танцев со звездами» ждет ребенка
    Танцовщица Илона Гвоздева
    instagram.com/ilonagvozdeva/

    Танцовщица поделилась новостью в фотоблоге и показала большой беременный животик

    Хореограф и победительница «Танцев со звездами-2» Илона Гвоздева во второй раз беременна.

    Радостную новость певица лично сообщила в своем фотоблоге, разместив снимок, на котором предстала в облегающем черном платье в горошек. На фото хорошо видно большой беременный животик.

    Гвоздева сообщила, что находится на пятом месяце беременности и набрала уже шесть килограммов.

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    instagram.com/ilonagvozdeva/

    «Дорогие мои подписчики, наконец я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Вы часто спрашивали куда я пропала и почему нет танцев в ленте. Вот теперь все стало на свои места и теперь я буду чаще появляться в Сети», -сообщила Илона Гвоздева

    Также хореограф отметила, что хорошо себя чувствует, а карантин оказался для нее очень плодотворным и результативным. Звезда пообещала делиться с юзерами новостями о том, как продолжает тренироваться и танцевать, как питается и как себя чувствует.

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    Танцы со звездами певица шоу-бизнес
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