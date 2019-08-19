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    Шоу-биз

    Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци

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    Брэдли Купер с дочерью - Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци
    Брэдли Купер с дочерью

    Актер продемонстрировал свой новый имидж

    Папарацци засняли 44-летнего Брэдли Купера, когда он гулял вместе с двухлетней дочерью Леей в Малибу. Все это время Брэдли в одиночку следил за малышкой. Особое внимание привлекли его густые усы — поклонники даже не сразу признали любимого кумира.

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    Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци
    Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци
    Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци
    Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци

    Лея выглядела довольной и не отходила далеко от папы. Судя по всему, она очень соскучилась по Брэдли.

    В июне стало известно, что одна из самых образцовых голливудских пар решила расстаться. Шейк и Купер разошлись как друзья: им удалось решить вопрос опеки над общей дочерью Леей

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