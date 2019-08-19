Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу: фото папарацци



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брэдли Купер с дочерью

Актер продемонстрировал свой новый имидж

Папарацци засняли 44-летнего Брэдли Купера, когда он гулял вместе с двухлетней дочерью Леей в Малибу. Все это время Брэдли в одиночку следил за малышкой. Особое внимание привлекли его густые усы — поклонники даже не сразу признали любимого кумира.

Лея выглядела довольной и не отходила далеко от папы. Судя по всему, она очень соскучилась по Брэдли.

В июне стало известно, что одна из самых образцовых голливудских пар решила расстаться. Шейк и Купер разошлись как друзья: им удалось решить вопрос опеки над общей дочерью Леей

Читайте также: Самая молодая миллиардерша в крошечном купальнике показала пышные прелести

.