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    Шоу-биз

    Самый красивый мужчина планеты Роберт Паттинсон описал, чем пахнет

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    <p>Роберт Паттинсон отреагировал на статус самого красивого мужчины</p> <div></div> - Самый красивый мужчина планеты Роберт Паттинсон описал, чем пахнет

    Роберт Паттинсон отреагировал на статус самого красивого мужчины

    В интервью Allure актер рассказал, каково ему быть «самым красивым мужчиной».

    Знаменитый голливудский актер, которого недавно признали самым красивым мужчиной в мире, Роберт Паттинсон рассказал, чем он пахнет.

    «Многие люди говорили мне, что я пахну восковыми мелками», – сказал актер. «Будто ты сделан из воска?» — спросил журналист.

    «Да. Будто я забальзамирован», – ответил Роберт.

    Паттинсона спросили, каково ему носить статус «самого красивого мужчины».

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    «Это дико. Я никогда не стремился к роли красавчика, потому что довольно неловко веду себя с людьми. Хотя в «Гарри Поттере» мой герой был красавчиком. Я был в шоке, что выбрали меня. А потом «Сумерки», красавец Эдвард…Перед прослушиванием я покрасил волосы в черный, но оставил корни, и сделал эпиляцию тела. А после этого я несколько месяцев постоянно пил пиво и был весь такой безволосый и пухлый. Выглядел, как ребенок в парике. После «Сумерек» друзья говорили мне: «Ой, ты постоянно позируешь тут и там». А я такой: «О чем вы? Я просто стою. Еще два года назад никто из вас и не думал, что я могу быть привлекательным», – сказал Паттинсон.

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