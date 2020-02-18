Супермодель Хантингтон-Уайтли впервые за долгое время показала двухлетнего сына



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Роузи похвасталась подросшим ребенком в сторис

32-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли и 52-летний Джейсон Стэйтем вместе уже больше десяти лет. Несмотря на этот внушительный срок, влюбленные редко радуют поклонников совместными выходами.

В 2017 году у пары родился сын Джек. Модель и актер не стали скрывать малыша, но его фотографии появляются крайне редко. Последний раз мы видели мальчика прошлой осенью.

Теперь Роузи похвасталась подросшим ребенком в сторис. Она опубликовала фото, на котором Джек запечатлен в кафе с вафельным стаканчиком мороженого в руках.

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Свитшот красивого оттенка, черные брюки и модные кроссовки — ауфит малыша был безупречен, что неудивительно с такими звездными родителями.