Супермодель Хантингтон-Уайтли впервые за долгое время показала двухлетнего сына
Роузи похвасталась подросшим ребенком в сторис
32-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли и 52-летний Джейсон Стэйтем вместе уже больше десяти лет. Несмотря на этот внушительный срок, влюбленные редко радуют поклонников совместными выходами.
@rosiehw
В 2017 году у пары родился сын Джек. Модель и актер не стали скрывать малыша, но его фотографии появляются крайне редко. Последний раз мы видели мальчика прошлой осенью.
Теперь Роузи похвасталась подросшим ребенком в сторис. Она опубликовала фото, на котором Джек запечатлен в кафе с вафельным стаканчиком мороженого в руках.
rosiehw
Свитшот красивого оттенка, черные брюки и модные кроссовки — ауфит малыша был безупречен, что неудивительно с такими звездными родителями.