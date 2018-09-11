Скандальная Ники Минаж выпустила клип
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В новом видео Ники играет с кукольными рэперами
Рэп-исполнительница Ники Минаж поделилась музыкальным видео на песню Barbie Dreams. Трек вошел в ее новый альбом Queen, релиз которого состоялся в августе. Над клипом работал режиссер Хайп Уильямс.
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В ролике появляются кукольные версии рэперов, о которых Минаж упоминает в треке: Дрейка, Desiigner, Future, DJ Khaled и других. Barbie Dreams — это ремейк песни Just Playing (Dreams), записанной в 1993 году Ноториусом Биггом. Композиция начинается со слов R.I.P. to B.I.G.
Джерело: Buro247