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    Шоу-биз

    Скандальная Ники Минаж выпустила клип

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    Скандальная Ники Минаж выпустила клип

    В новом видео Ники играет с кукольными рэперами

    Рэп-исполнительница Ники Минаж поделилась музыкальным видео на песню Barbie Dreams. Трек вошел в ее новый альбом Queen, релиз которого состоялся в августе. Над клипом работал режиссер Хайп Уильямс.

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    В ролике появляются кукольные версии рэперов, о которых Минаж упоминает в треке: Дрейка, Desiigner, Future, DJ Khaled и других. Barbie Dreams — это ремейк песни Just Playing (Dreams), записанной в 1993 году Ноториусом Биггом. Композиция начинается со слов R.I.P. to B.I.G.

    Nicki Minaj - Barbie Dreams
    Автор: Nicki Minaj

    Джерело: Buro247

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