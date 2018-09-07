Известная российская актриса попала в чистилище «Миротворца»



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Татьяна Абрамова

Российская актриса Татьяна Абрамова занесена в базу «Миротворца»

«Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым», - отмечается на сайте «Миротворца».

Как стало известно активистам, актриса посетила фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров», который проходил в аннексированной Евпатории с 1 по 6 сентября 2018 года.

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