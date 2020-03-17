Известная украинская актриса обратилась в полицию из-за преследования бывшей своего возлюбленного



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Наталья Васько со своим возлюбленным

Наталья Васько нецензурно выразилась в адрес бывшей жены своего мужчины

Актриса столичного Молодого театра Наталья Васько прокомментировала скандал, связанный с обвинениями в том, что она увела чужого мужа.

«Я следовала правилу «Не трогай г…- не будет вонять», но если что-то уже рождено таким, знаете, как говорят, «чем мешок натянул, тем он и воняет». Это я сейчас грубо говорю, но все вещи какие она говорит там про меня, да, это вранье, клевета», - так отреагировала актриса на вопрос о конфликте с бывшей женой своего возлюбленного.

На вопрос Екатерины Осадчей по поводу наличия иммунитета к этой ситуации, Васько выразилась без цензуры, при чем дважды.

И продолжила свое мнение: «У меня нет времени на нее. Я не понимаю почему вот эти все службы, полиция… Я обращалась в полицию, а мне говорили: «Ну там, женщина, которая ревнует». Да, пока ножом не пырнет, пока не выльет мне что-нибудь в лицо…и то, мне кажется, ее смогут оправдать, ну ревность такое дело».

Актриса также рассказала про методы преследовательницы: «Она махает этими детьми, знаете, как средством, чтобы обогащаться, средством для того, чтобы как-то жить в этому мире, получать определенный дивиденды. Ну, как-то очень похож этот почерк».

Также Наталья поделилась подробностями знакомства с человеком, вокруг отношений с которым, столько шума: «Мы познакомились в поезде «Одесса-Киев», обменялись там какими-то телефонами, хотя я ему сказала, что я вам звонить не буду. Хотите, приходите, у меня завтра там спектакль. Вот, он пришел, цветы мне не принес, я обиделась, но он дождался меня после спектакля, мы с ним поужинали и потом встретились снова же в Одессе, но этот день был уже таким судьбоносным, потому что в этот день, 28 декабря, был страшный снегопад, метель в Одессе, и нас не выпустили после сьемок в Киев и я осталась с ним».

Стоит отметить, что Наталья Васько не открывает тайну имени своего возлюбленного. Актриса была замужем и воспитывает дочь Юлию.