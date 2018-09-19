Известная украинская телеведущая снялась в медицинской драме



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Дарья Трегубова

Дарья Трегубова сыграла роль заместителя главврача приемного отделения по экономическим вопросам Викторию Кравец в сериале драмы «Лікар Ковальчук»

Телеведущая Дарья Трегубова присоединилась в главным героям украинского сериала «Лікар Ковальчук» .

По словам Дарьи, на съемочной площадке ей пришлось сыграть отрицательного персонажа.

«Моя героиня – это, наверное, вселенское зло, вселенское зло второго сезона. Это самый отрицательный персонаж из всех присутствующих, она вставляет палки в колеса всем добрым персонажам этого сериала, она достаточно корыстна, правда, у нее, Виктории Владимировны, есть на это основания. Естественно, как у каждого героя, у нее есть мотив, по которому она действует, но ее методы абсолютно противоречат общепринятым нормам морали», – рассказала Дарья Трегубова.

Напомним, что в первом сезоне сериала в центре сюжетной линии оказывается успешный кардиохирург Оксана Ковальчук. После смерти отца, погибшего из-за халатности врачей, она несколько лет разрабатывала инновационный проект реформирования приемного отделения больницы. Когда чиновники наконец дают «зеленый свет» ее проекту, Оксана зовет с собой коллег, в том числе и бывшего мужа, невролога Бориса.

Оксана уверена, что с Борисом их связывают только дружеские и рабочие отношения, но он решительно настроен вернуть бывшую жену. К команде реформаторов приемного отделения также присоединяется талантливый хирург Максим, первая любовь Оксаны. Женщине придется работать в компании двух бывших мужчин.

Не все из окружения молодого врача преследуют благородную цель — реформировать приемное отделение, позволяющего спасти жизни сотен пациентов. Некоторые стремятся лишь погубить благородное детище врача Ковальчук.