Известный британский певец снял клип в Киеве (видео)



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Библиотека имени Вернадского - уже известная во всем мире instagram.com/r3hab/

Британский певец Зейн Малик, aka Zayn присоединился к числу мировых звезд, которые имеют в своей коллекции клип, снятый в Украине

К числу мировых звезд, которые имеют в своей коллекции хотя бы один клип, снятый в Украине, присоединился британский певец Зейн Малик, aka Zayn. Видеоработу на песню «Flames», его совместную композицию с поп-соул-певцом Jungleboi, и голландским музыкальным продюсером и диджеем R3HAB, сняли в Киеве.

Съемки клипа состоялись 31 октября и 1 ноября, пишет «ТСН».

Локациями были выбраны Национальная библиотека имени Вернадского - которую ранее полюбила для своей истории Нетта Барзилай - и недостроенный Дарницкий вокзал.

Жуткие маски надзирателей в клипе - тоже украинские. Их создала арт-студия Bob Basset. Называются они Steam Vibes и Loudspeaker Master, выполненные из кожи и декорированых латунных деталей.

По словам режиссера видео Фрэнка Борина, сотрудничество с Bob Basset его порадовала, но он даже не сомневался относительно результата.

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