Ярмак різко розкритикував відомих зірок за «пристосуванство»

Реп-виконавець та нині військовослужбовець емоційно розкритикував відомих колег за їхні дії до війни та поведінку у шоу-бізнесі

Український репер, військовослужбовець Олександр Ярмак публічно висловив свою критичну позицію щодо відомих зірок шоу-бізнесу, назвавши їх «пристосуванцями» та закликав формувати здорове патріотичне середовище без таких колег. Про це Ярмак розповів у інтерв'ю.

Ярмак різко прокоментував дії Монатіка та Полякової у шоу-бізнесі та згадав їхнє минуле:

«Це пристосуванство. То вони про Україну пишуть, то вони з російськими артистами, то вони їздять у Росію виступати на корпоративи "Газпрому". Вони дуже розумні насправді, дуже якісні перевзуваки».

«У них є там своє середовище – от хай собі живуть далі отак, а нам потрібно формувати інше – і бажано без них», – додав Ярмак.

Водночас репер уточнив, що категорично не применшує досягнень, зроблених до 2022 року та після 2014 року. Жодної конкретної згадки про збори чи публічні позиції колег він не робив.

