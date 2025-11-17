Головна Скотч Шоу-біз
Ярмак різко розкритикував відомих зірок за «пристосуванство»

Ірина Тетеріна
Український репер назвав Монатіка та Полякову пристосуванцями та пригадав їхнє минуле
Реп-виконавець та нині військовослужбовець емоційно розкритикував відомих колег за їхні дії до війни та поведінку у шоу-бізнесі

Український репер, військовослужбовець Олександр Ярмак публічно висловив свою критичну позицію щодо відомих зірок шоу-бізнесу, назвавши їх «пристосуванцями» та закликав формувати здорове патріотичне середовище без таких колег. Про це Ярмак розповів у інтерв'ю.

Ярмак різко прокоментував дії Монатіка та Полякової у шоу-бізнесі та згадав їхнє минуле:

«Це пристосуванство. То вони про Україну пишуть, то вони з російськими артистами, то вони їздять у Росію виступати на корпоративи "Газпрому". Вони дуже розумні насправді, дуже якісні перевзуваки».

«У них є там своє середовище – от хай собі живуть далі отак, а нам потрібно формувати інше – і бажано без них», – додав Ярмак.

Водночас репер уточнив, що категорично не применшує досягнень, зроблених до 2022 року та після 2014 року. Жодної конкретної згадки про збори чи публічні позиції колег він не робив.

Нагадаємо, що український реп-виконавець та нині військовослужбовець Олександр Ярмак в інтерв’ю «Главкому» розповів, як він ставиться до російськомовних військових.

З початку повномасштабного вторгнення українського реп-виконавця та військовослужбовця Олександра Ярмака приємно здивували музикант Міша Крупін та модель і співачка Даша Астаф’єва через їхню свідому позицію щодо російсько-української війни.

Український реп-виконавець Олександр Ярмак, більш відомий під псевдонімом Yarmak, висловив свою думку щодо скандалу, який виник після концерту співачки Світлани Лободи у Харкові.

