РФ вдарила по Україні 126 ударними дронами: що відомо про нічну атаку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ вдарила по Україні 126 ударними дронами: що відомо про нічну атаку
На Харківщині рятувальники ліквідували пожежі
фото: ДСНС Харківщини

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях

У ніч на 29 жовтня РФ атакувала Україну 126 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 10 локаціях.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російська терористична армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Є постраждалий, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. 

Також увечері, 28 жовтня, ворожі безпілотники атакували місто Чугуїв на Харківщині. Наслідки повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

