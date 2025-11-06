Знеструмлені шахти на Дніпропетровщині, нові виплати для вчителів. Головне за 6 листопада

Уряд запустив нову програму для вчителів

РФ знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині

Через обстріл знеструмлено вісім шахт ДТЕК. Під час атаки під землею перебувало 2 595 працівників.

Україна запровадила нові санкції проти російських компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці.

Учителі отримають 1500 грн на віртуальний рахунок

Уряд запустили новий інструмент підтримки українських педагогів – політику «Гроші ходять за вчителем». «Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога. Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі», – пояснила Юлія Свириденко.

Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ

За доказовою базою Служби безпеки та Національної поліції довічний термін ув’язнення отримав окупант, який розстріляв українського військовополоненого на Запорізькому напрямку. Як встановило розслідування, засуджений – 27-річний громадянин РФ Дмитро Курашов. Раніше він відбував покарання в російській тюрмі за крадіжки, а в листопаді 2023 року підписав контракт з міноборони РФ в обмін на амністію. У лавах ворожої армії його призначили стрільцем штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу РФ.

РФ вдарила по Дніпру

Увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі.