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    Jerry Heil «обнажилась» в новом альбоме

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    Jerry Heil «обнажилась» в новом альбоме

    Артистка отходит от формулы «comedy pop»

    Певица Jerry Heil выпустила новый мини-альбом под названием #Личное. Это шесть треков, объединенных лирической тематикой об очень интимное, написанные в тандеме со своим неизменным саунд-продюсером Morphom. Поэтому стилистически «звучание» альбома осталось фирменным - трендовая поп-музыка, основанная на хуках и интересных находках.

    Однако в этом релизе Яна отходит от формулы «comedy pop», которая утвердила ее в статусе новой поп-звезды, а экспериментирует с интимной лирикой в стиле «melodramatic popular song», основанной на истории из собственного опыта.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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