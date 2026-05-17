Як українці відреагували на фінал Євробачення 2025? Найцікавіші реакції та меми

Євробачення у 2026 році пройшло у Відні (Австрія)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Українці розібрали Євробачення 2026 на меми

Сьогодні, 16 травня, у Відні проходить гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення 2026. Глядачі з різних країн спостерігають за наймасштабнішими шоу, зокрема й Україна. «Главком» зібрав найяскравіші реакції та меми українців на виступи країн учасниць конкурсу.

Реакції українців на ведучих Євробачення 2026

Серед реакцій українців на виступи фіналістів Євробачення 2026 були гумористичні дописи, оцінки номерів та критика. Під час відкриття конкурсу та перших виступів учасників у мережі почали з’являтися реакції глядачів на ведучих Євробачення.

Цьогоріч Євробачення ведуть співачка Вікторія Сваровскі та актор Міхаель Островскі. Під час першого півфіналу мережа вибухнула мемами українців про їхні образи. Цього разу користувачі не забарилися та теж заполонили Threads мемами про ведучих.

Зокрема, під фото ведучих підставляли кумедні фрази та навіть порівнювали їх з відомими українцями. Наприклад, ведучою Ольгою Фреймут, гумористом Василем Байдаком та Павлом Зібровим. А один із костюмів Міхаеля Островскі українці порівняли зі сценічними образами українського гурту Ziferblat, який брав участь у Євробаченні 2025.

«Євробачення ведуть Фреймут і старий Байдак».

«Наша діва в новому луці. Але я бачу героя з Гидкого я (мультфільм «Гидкий я»)?»

фото: скриншот Threads

«Жалюгідна пародія і неповторний оригінал».

фото: скриншот Threads

«Чому ведучий краде костюм у Циферблата?»

фото: скриншот Threads

«Ти з другом обговорюєш Євробачення, але ви вболіваєте за різні країни».

фото: скриншот Threads

«Я знаю, що він вкрав костюм в Аладіна, але не можу цього довести».

фото: скриншот Threads

Меми українців про учасників Євробачення 2026

Одним із представників, що потрапив в українські меми, був Lion Ceccah із піснею Sоlo Quiero Más. Його незвичайний образ став темою для обговорення.

«Мама: «Одягнутися пристойно, йдемо в гості. Я...»

фото: скриншот Threads

«Чисто Волдеморт у першій частині Гаррі Поттера, коли Квірл зняв тюрбан».

фото: скриншот Threads

«Відколи Фантомас (герой із франко-італійського фільму «Фантомас», – «Главком») виступає на Євробаченні?»

фото: скриншот Threads

«Коли розбив ртутний градусник – та сама крапля ртуті під диваном».

Співака Ейдана (Aidan) з піснею «Bella», який представляє Мальту, українці порівняли з молодим українським ведучим Сергієм Притулою. Також користувачі кепкували з виступів інших країн, створюючи із цього меми.

фото: скриншот Threads

фото: скриншот Threads

фото: скриншот Threads

фото: скриншот Threads

Реакції українців на виступи країн-учасниць Євробачення

Одним із фаворитів українських користувачів у Threads був Ізраїль, який на пісенному конкурсі «Євробачення» представляє співак Ноам Беттан (Noam Bettan) з піснею Michelle. Глядачі закликали голосувати за нього.

фото: скриншот Threads

фото: скриншот Threads

фото: скриншот Threads

Також українцям сподобався виступ Фінляндії, а саме партія, яку зіграла під час виступу скрипалька Лінда Лампеніус. Фінляндію на сцені першого півфіналу Євробачення 2026 представляв дует Лінда Лампеніус і Пете Паркконен із піснею Liekinheitin.

фото: скриншот Threads

Ще увагу користувачів привернув виступ Швеції, яку на конкурсі представляла співачка Felicia з піснею My System. Артистка співала в масці, що нагадало українцям про пандемію та нещодавній спалах хантавірусу.

«Дякую Швеції, що дала повернутися в часи, коли найбільшою проблемою був масочний режим».

фото: скриншот Threads

фото: скриншот Threads

Серед коментарів була і критика. Однією з країн, яка не сподобалася деяким українським користувачам, був Кіпр. Країну представляла співачка Antigoni з піснею JALLA.

фото: скриншот Threads

«Кіпр. Коли прийшла з подружками в караоке. Вимкніть їй мікрофон, будь ласка. Не знаю, хто за неї голосував, що вона таки пройшла у фінал. Напевно, дивились без звуку. Гірше не буде сьогодні. Ще й майже в самому кінці».

Нагадаємо, греція пройшла у фінал Євробачення 2026. Виступ країни завірусився у соцмережах, українські користувачі на платформі Threads розібрали весь виступ грецького представника на меми. На Євробаченні 2026 Грецію представляє співак Akylas з піснею Ferto («Давай!»).

До слова, за результатами традиційного опитувань глядачів – Eurovision Audience Poll, визначилося м'я переможця Євробачення у Відні за версією глядачів у залі. Дослідження проводилося спільними зусиллями групи фанатських медіа, включаючи ESC Insight, 12 Points From America, ESCXTRA.com, That Eurovision Site, Merci Chérie та ESC Gabe, які опитували відвідувачів безпосередньо після їхнього виходу з арени Wiener Stadthalle. Україна ж за версією глядачів на арені посіла 21-ше місце, набравши 41 голос.

Також «Главком» детально розповідав про 25 країн-учасниць фіналу Євробачення-2026, що пройде у Відні. Ювілейний 70-й конкурс Євробачення-2026 відбувся у Відні 16 травня. У ньому за перемогу змагатлися 25 країн, серед яких була й Україна.