Які країни віддали бали Україні на національному голосуванні Євробачення 2026: список

Національне журі України віддало свої 12 балів Мальті

У ніч з 16 травня на 17 травні у Відні (Австралія) відбувся фінал Євробачення 2026. Після виступів всіх 25 країн-учасниць почалося оголошення балів від професіонального журі. «Главком» розповідає, які країни віддали свої бали Україні.

Свої перші 12 балів від національного журі Україна отримала від Швейцарії. Наступні 10 балів віддав Азербайджан. Від Польщі та Румунії Leleka отримала по одному балу. Італія, Велика Британія та Латвія віддали нам по сім балів. Також шість балів Leleka віддала Франція, три бали – Португалія.

Які бали Україні дали країни

Швейцарія – 12 балів

Азербайжан – 10 балів

Польща – 1 бал

Португалія – 3 бали

Франція – 6 балів

Італія – 7 балів

Велика Британія – 7 балів

Латвія – 7 балів

Румунія – 1 бал

Україна за балами від національного журі опинилася на 15 місці та отримала 53 бали. Перше місце посіла посіла Болгарія, від журі вона отримала 204 бали.

Водночас Україна віддала свої 12 балів Мальті. Також бали від України отримали й інші країни: Румунія – 3 бали, Велика Британія – 1, Молдова – 8, Австралія – 2, Франція – 5, Чехія – 7, Італія – 4, Ізраїль – 10, Фінляндія – 6. Цього року оцінки від України оголошував Даниїл Лещинський, фронтмен гурту Ziferblat. У 2025 році гурт представляє Україну на Євробаченні з піснею Bird of Pray.

Бали учасників Євробачення 2026 від національного журі

Нагадаємо, представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під сьомим номером виступила у фіналі конкурсу у Відні. Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.