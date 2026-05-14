Leleka зустрілася з українськими легендами Євробачення напередодні другого півфіналу конкурсу
Українська представниця на конкурсі отримала потужний заряд енергії
Перед стартом другого півфіналу Євробачення-2026 представниця України, Leleka, отримала потужну підтримку від справжніх легенд конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі співачки.
Потужна підтримка української представниці
Підготовка у Відні супроводжується не лише виснажливими репетиціями, а й зворушливими зустрічами з тими, хто вже вписав ім'я України в історію європейської музики. Так, в Instagram-сториз співачка опублікувала знімок, де вона позує разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь, незмінною «мамою» Вірки Сердючки. Знаменитий дует уже прибув до австрійської столиці, адже вони стануть почесними гостями грандіозного фіналу конкурсу.
Після цього виконавиця розмістила в соціальних мережах частину спільного музичний виступу разом з переможницею 2016 року Джамали. Продюсерка цьогорічного Національного відбору вкотре довела, що щиро вболіває за свою підопічну. В об’єктивах камер артистки разом виконали фрагмент конкурсної пісні Ridnym, а за кілька днів до цього її помітили у прес-центрі, де вона спостерігала за репетиціями українки. Особливої магії цьому виступу додало звучання бандури у виконанні віртуоза Ярослава Джуся.
Про Leleka
Leleka – музичний проєкт Вікторії Лелеки, який артистка заснувала у 2016 році, мешкаючи в Берліні. Співачка та авторка пісень закінчила Київський національний університет імені І. К. Карпенка-Карого і спочатку працювала актрисою в театрі «Молодий» у столиці України. Leleka продовжила музичну освіту, здобувши ступінь магістра з джазової композиції в Дрездені та вивчаючи кінокомпозицію в Бабельсберзькому університеті кіномистецтва.
За останні десять років вона випустила п’ять альбомів, безліч пісень та створила саундтреки до популярного серіалу «І будуть люди». Музика Leleka поєднує українські традиції, сучасне звучання та виразну авторську інтерпретацію. Для неї її псевдонім, що означає усім відомого птаха, є не просто символом, а пережитий досвід.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії та Люксембургу. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 пройде другий півфінал конкурсу.
