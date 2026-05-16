«Слава Україні» та символічні знаки. Leleka розчулила українців виступом у фіналі Євробачення

Українці подякували та похвалили Leleka за її виступ у фіналі Євробачення

У фіналі Євробачення 2026 заспівала українська представниця Leleka. Кадри з фінального виступу України на сцені 70-го конкурсу Євробачення вже розлетілися мережею. Українці прокоментували номер Leleka та поділилися своїми емоціями. Про це пише «Главком».

Leleka заспівала композицію Ridnym, яка також стала обгорюваною в мережі. Під час свого виступу Leleka з’явилася на сцені в дуеті з бандуристом Ярославом Джусем.

Під час номеру України сцена Євробачення мала мінімалістичні декорації та водночас яскраві та потужні спецефекти. Головна увага була прикута до музиканта та співачки. Найяскравіші кадри та відеофрагменти публікували в соцмережі Тhreads українці.

Емоції українців від виступу Leleka у фіналі Євробачення

Глядачі з України були вражені виступом Leleka та її вокалом. Українці дякували артистці за достойне представлення країни на міжнародному конкурсі та висловлювали свою гордість:

«Несподівано. Україна дуже класно виступила. Я в захваті».

«Без зайвих слів – умнічка».

«Наша найкраща! Виступ справжній, емоційний і зі змістом!»

«Це було так ніжно й неймовірно. Вболіваємо за Лелеку».

Реакція українців на виконання Leleka найдовшої ноти пісні Ridnym

Leleka на сцені фіналу Євробачення у Відні

Також чимало коментаторів зауважили, що найскладіша нота пісні Ridnym, яка триває 30 секунд у фіналі з вуст Leleka, зазвучала найкраще. Глядачі зізналися, що через екрани підтримували та переймалися за українську представницю, затамувавши подих на 30 секунд, поки виконавиця брала найдовшу ноту пісні:

«Витягнула тут ноту. Красотка!»

«Я перестав дихати на 30 секунд. Лети до перемоги, наша пташко».

«Так звучить Україна! Дякуємо за ці зусилля, за всі репетиції, за намагання гідно представити нашу країну на Євробаченні – ось результат!»

«Я пишаюсь тим, що ми обрали саме Лелеку. Це наш скарб. Найкраща, найпрекрасніша, усе було ідеально».

«Це топ. Я плачу. Усе вдалося. А знаєте, чому? Ось сьогодні Вікторія була розслаблена, вона отримувала задоволення, не видно було нервів, просто добро й любов».

«Лелека просто неймовірна. Мурашки по шкірі від номеру»

Особливі знаки та Слава Україні на виступі Lelеka на Євробаченні

Одним із особливих моментів виступу Lelеka було його завершення. Наприкінці свого номера співачка виголосила фразу «Слава Україні» зі сцени в етері, який дивляться десятки країн. Також, коли Lelеka йшла зі сцени, вона показала незвичний знак. Вона підняла вгору руку з відкритою долонею та трьома піднятими пальцями. Цей знак символізує український Тризуб:

«Слава Україні!» прозвучало від нашої Lelеka на сцені Eurovision-2026. Героям слава! Неймовірна!»

«Україна-мати виступила. Це було незабутньо! Вікторіє, пишаємося! У мене сироти. Це виступ переможниці, але перемогу ми сьогодні не здобудемо, бо ви, як і я, розумієте чому! Пишаємося!»

«Не дихав разом з усіма під час пікового моменту і в якийсь момент уже думав, що ось-ось усе піде не так. Якось складно був цей вокаліз, але дотягнула до фіналу! Вітаю Вікторію, що більше на Євробаченні за це переживати не треба. Тепер голосуємо за номер 7, хто може. Це важливо. За Слава Україні! окрема подяка! Якраз у половини країни повітряна тривога. Від поляків 12 не чекаємо, так розумію».

Нагадаємо, представниця України на Євробаченні-2026 Leleka під сьомим номером виступила у фіналі конкурсу у Відні. Після перемоги на Відборі Leleka підготувала для глядачів оновлене бачення виступу. Початок дуже символічний: перед нею – білий подіум, яким вона рухається до Ярослава Джуся, що акомпанує на бандурі. Це чітке відсилання до української культури, яке додає номеру особливої емоційності, і для самої співачки цей звук асоціюється з домом.

Також повідомлялося, що номер Leleka у другому півфіналі отримав найбільше лайків на офіційному Youtube-каналі конкурсу, залишивши позаду навіть тих фаворитів, які мали на два дні більше часу для збору глядацьких реакцій. Наразі Лелека очолює рейтинг глядацьких симпатій із вражаючим показником у 52,4 тисячі вподобайок.