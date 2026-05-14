Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Leleka виступить сьогодні у другому півфіналі конкурсу
фото: Суспільне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Фанати знайшли незвичайний спосіб підтримати українку

Підтримка представниці України на Євробаченні-2026 Leleka набирає обертів, адже вболівальники виконують так званий Leleka Challenge, що активно поширюється в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Що це за флешмоб?

Leleka Challenge – це масштабний вірусний флешмоб у соціальних мережах Instagram та TikTok, створений для підтримки Leleka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026 із піснею Ridnym. Головна мета цього виклику – продемонструвати солідарність із представницею країни на міжнародному конкурсі та привернути увагу до її творчості.

Суть челенджу полягає в тому, що учасники мають записати відео, на якому вони завмирають у паузі або виконують певну фізичну вправу протягом усього часу, поки солістка гурту тягне довгу високу вокальну ноту в пісні. Найбільш популярними варіантами активностей серед учасників стали різні види планки та стійки на руках. Окрім спортивних завдань, флешмоб підхопили навіть паби, де відвідувачі намагаються встигнути випити келих пива, поки звучить нота.

Звідки він походить?

Ініціатива була запущена сторінкою Євробачення. Україна приблизно за місяць до конкурсу. Відтоді до тренду долучилися не лише фанати та фітнес-студії, а й відомі особистості, зокрема співак Laud, який цього року посів друге місце на Національному відборі. Відео в межах акції публікуються під хештегами #LelekaChallenge та #Eurovision2026.

@suspilne.eurovision @LAUD приєднався до LELÉKA challenge❤️‍🔥 Тепер ваша черга👀 #нашебачення #laud ♬ оригінальний аудіозапис - Eurovision Ukraine
Laud виконав вправу під довгу ноту від Leleka

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 пройде другий півфінал конкурсу.

Теги: Євробачення фанати TikTok Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
Сьогодні, 14:16
Співак Akylas представив Грецію у першому півфіналі Євробачення 2026
Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
Вчора, 03:16
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення під дванадцятим номером
Leleka поділилася першими емоціями від репетиції на Євробаченні
5 травня, 20:22
Satoshi з Молдови відкриє перший півфінал конкурсу у Відні
Організатори Євробачення опублікували перші фотографії з репетицій 2 травня
3 травня, 14:40
Ювілейна виставка художника Івана Марчука
Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій
2 травня, 19:04
Постановник минулого року працював з Ziferblat на Національному відборі на Євробаченні
Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні
1 травня, 18:01
Багато учасників відзначають Серена як жартівника і позитивну людину
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
30 квiтня, 14:32
Над будівництвом майданчика важко працювали понад 300 людей
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
28 квiтня, 19:04
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
18 квiтня, 13:38

Шоу-біз

Визначився переможець другого півфіналу Євробачення за версією глядачів на публіці
Визначився переможець другого півфіналу Євробачення за версією глядачів на публіці
Україна виступить у другому півфіналі Євробачення 2026: правила голосування
Україна виступить у другому півфіналі Євробачення 2026: правила голосування
У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
Jonas Lovv – артист, який обійшов Олександра Рибака. Інтерв’ю з представником Норвегії на Євробаченні-2026
Jonas Lovv – артист, який обійшов Олександра Рибака. Інтерв’ю з представником Норвегії на Євробаченні-2026
Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета
Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua