У мережі набирає популярність Leleka Challenge: що це і як до нього долучитися

Фанати знайшли незвичайний спосіб підтримати українку

Підтримка представниці України на Євробаченні-2026 Leleka набирає обертів, адже вболівальники виконують так званий Leleka Challenge, що активно поширюється в соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

Що це за флешмоб?

Leleka Challenge – це масштабний вірусний флешмоб у соціальних мережах Instagram та TikTok, створений для підтримки Leleka, яка представляє Україну на Євробаченні-2026 із піснею Ridnym. Головна мета цього виклику – продемонструвати солідарність із представницею країни на міжнародному конкурсі та привернути увагу до її творчості.

Суть челенджу полягає в тому, що учасники мають записати відео, на якому вони завмирають у паузі або виконують певну фізичну вправу протягом усього часу, поки солістка гурту тягне довгу високу вокальну ноту в пісні. Найбільш популярними варіантами активностей серед учасників стали різні види планки та стійки на руках. Окрім спортивних завдань, флешмоб підхопили навіть паби, де відвідувачі намагаються встигнути випити келих пива, поки звучить нота.

Звідки він походить?

Ініціатива була запущена сторінкою Євробачення. Україна приблизно за місяць до конкурсу. Відтоді до тренду долучилися не лише фанати та фітнес-студії, а й відомі особистості, зокрема співак Laud, який цього року посів друге місце на Національному відборі. Відео в межах акції публікуються під хештегами #LelekaChallenge та #Eurovision2026.

Нагадаємо, що сьогодні о 22:00 пройде другий півфінал конкурсу.