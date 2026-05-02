Перші репетиції Євробачення у Відні за 2 травня: текстова трансляція

2 травня 2026 року настав момент, якого чекали і артисти, і віддані вболівальники – Євробачення-2026 стартувало першими репетиціями номерів. Про їх перебіг повідомлятиме «Главком» в цій новині.

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Блог перших репетицій (2 травня)

Молдова відкриває півфінал драйвовим, енергійним треком Viva, Moldova! від Satoshi, який є ідеальним початком головного музичного конкурсу Європи. Для тих, хто бачив його номер на нацвідборі, не дивно, наскільки шаленою є енергетика Satoshi. У Wiener Stadthalle він отримав ще більше простору – і використовує його на повну, активно рухаючись сценою та буквально насолоджуючись кожною секундою. На початку виступу за його спиною яскраво з’являється прапор Молдови, що додає моменту особливої атмосфери.

Образ артиста також не залишає байдужим: на плечах – масивні ланцюги, які доповнюють синій спортивний топ із блискучими елементами. Такий стиль підхоплює і вся команда на сцені – від музикантів до бек-вокалістів, серед яких можна помітити й учасницю Євробачення-2013 Aliona Moon. Попри аксесуари, номер залишається дуже рухливим – стрибків і енергії тут більш ніж достатньо.

Окремо варто згадати візуальну складову. Satoshi продовжує демонструвати своє захоплення японською культурою (псевдонім співака пов'язаний з анонімною постаттю автора біткоїна Сатоші Накамото) – яскравий, милий і кольоровий бекграунд створює легкий, навіть грайливий настрій, який чудово доповнює виступ. І так, там теж вистачає руху та динаміки.

Виступ Felicia проходить так, ніби сценою потрапила під хвилю потужної енергії. Співачка виходить у поєднанні чорного та блискучого червоного, які є кольорами, що відсилають до образу з її кліпу на Black Widow. Водночас це вже не той костюм, який був на Melodifestivalen – образ помітно оновили й покращили.

Виступ починається ефектно: вітер розвіває дим, з якого поступово з’являється співачка. Хоча її обличчя традиційно частково приховане маскою, це лише додає інтриги. І так, той самий момент зі зміною масок ближче до фіналу нікуди не зник – виглядає так само вау, як і раніше. До цього додається ще й гігантська проєкція Felicia, яка ніби виходить зі screen-ів у зал – ефект справді сильний.

Як і у виступі на нацвідборі, у номері дуже багато лазерів. Але у Відні додали новий елемент: взаємодію. У другому куплеті Felicia ніби бореться з лазерами руками, а потім підкорює їх і змушує працювати на себе. У підсумку вони ідеально підсвічують її рухи та пози, роблячи картинку максимально ефектною. Вона точно знає, як працювати зі світлом.