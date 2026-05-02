Перші репетиції Євробачення у Відні за 2 травня: текстова трансляція

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Під час 2 травня на сцену вийдуть представники першої половини першого півфіналу
фото: Eurovision World

Стежимо за першими виступами учасників разом з «Главкомом»

2 травня 2026 року настав момент, якого чекали і артисти, і віддані вболівальники – Євробачення-2026 стартувало першими репетиціями номерів. Про їх перебіг повідомлятиме «Главком» в цій новині. 

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Блог перших репетицій (2 травня)

12:10. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

Молдова відкриває півфінал драйвовим, енергійним треком Viva, Moldova! від Satoshi, який є ідеальним початком головного музичного конкурсу Європи. Для тих, хто бачив його номер на нацвідборі, не дивно, наскільки шаленою є енергетика Satoshi. У Wiener Stadthalle він отримав ще більше простору – і використовує його на повну, активно рухаючись сценою та буквально насолоджуючись кожною секундою. На початку виступу за його спиною яскраво з’являється прапор Молдови, що додає моменту особливої атмосфери.

Образ артиста також не залишає байдужим: на плечах – масивні ланцюги, які доповнюють синій спортивний топ із блискучими елементами. Такий стиль підхоплює і вся команда на сцені – від музикантів до бек-вокалістів, серед яких можна помітити й учасницю Євробачення-2013 Aliona Moon. Попри аксесуари, номер залишається дуже рухливим – стрибків і енергії тут більш ніж достатньо.

Окремо варто згадати візуальну складову. Satoshi продовжує демонструвати своє захоплення японською культурою (псевдонім співака пов'язаний з анонімною постаттю автора біткоїна Сатоші Накамото) – яскравий, милий і кольоровий бекграунд створює легкий, навіть грайливий настрій, який чудово доповнює виступ. І так, там теж вистачає руху та динаміки.

12:50. Швеція: Felicia – My System

Виступ Felicia проходить так, ніби сценою потрапила під хвилю потужної енергії. Співачка виходить у поєднанні чорного та блискучого червоного, які є кольорами, що відсилають до образу з її кліпу на Black Widow. Водночас це вже не той костюм, який був на Melodifestivalen – образ помітно оновили й покращили.

Виступ починається ефектно: вітер розвіває дим, з якого поступово з’являється співачка. Хоча її обличчя традиційно частково приховане маскою, це лише додає інтриги. І так, той самий момент зі зміною масок ближче до фіналу нікуди не зник – виглядає так само вау, як і раніше. До цього додається ще й гігантська проєкція Felicia, яка ніби виходить зі screen-ів у зал – ефект справді сильний.

Як і у виступі на нацвідборі, у номері дуже багато лазерів. Але у Відні додали новий елемент: взаємодію. У другому куплеті Felicia ніби бореться з лазерами руками, а потім підкорює їх і змушує працювати на себе. У підсумку вони ідеально підсвічують її рухи та пози, роблячи картинку максимально ефектною. Вона точно знає, як працювати зі світлом.

13:30. Хорватія: Lelek – Andromeda

14:15. Греція: Akylas – Ferto

14:55. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

16:30. Грузія: Bzikebi – On Replay

17:10. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Перші репетиції Євробачення у Відні за 2 травня: текстова трансляція
Перші репетиції Євробачення у Відні за 2 травня: текстова трансляція
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні
Leleka назвала ім'я автора її постановки на Євробаченні у Відні
«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
Оскар росіянина Таланкіна знайшовся після перельоту до Німеччини
Оскар росіянина Таланкіна знайшовся після перельоту до Німеччини
Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння
Суд висунув обвинувачення Брітні Спірс у справі за нетверезе водіння

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
