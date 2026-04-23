Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни

Monokate вважає, що Україна може отримувати з конкурсу ще більше корисного

Катерина Павленко, відома під псевдонімом Monokate, відповіла на питання щодо доцільності участі України в Євробаченні під час війни та проведення національних відборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю співачки з Аліною Доротюк.

Позиція Monokate

«Те, що треба робити, брати участь в Євробаченні, то треба. Це дуже хороший майданчик для того, щоб там говорити. Нам це потрібно більше, ніж Європі. Це той момент, який дуже сильно мобілізує українців – як навколо хейту, так і навколо позитиву. І для нас, для української нації, дуже важливо, що ми виступаємо на європейській сцені», - висловилася колишня фронтвумен гурту Go_A. Згадуючи досвід попередніх років, вона підкреслила значення кожної такої участі: «Ви згадаєте собі історію, коли не поїхала Maruv? Там стільки хейту вилилося, і, по суті, Україна пропустила цілий рік. І це була трагедія».

Фінансова складова участі України

Говорячи про проведення національного відбору, Monokate пропонує подивитися на це з точки зору масштабування та інвестицій: «Мені здається, що Нацвідбір можна масштабувати. Кожен бізнес, якщо він працює як правильний бізнес, він має притягувати більше грошей, ніж він вклав. Якщо підійти з точки зору бізнесу, а не просто як державних коштів, його можна масштабувати і зробити набагато більше».

На її переконання, професійна команда, технічна база та увага аудиторії дозволяють трансформувати цей процес: «Ви можете зробити класне шоу і оцю вагу монетизувати так, що ці 15 мільйонів [гривень] будуть дуже вдалою інвестицією для того, щоб зробити більше і закрити набагато більше потреб – тією ж армією».

Нагадаємо, що вартість фіналу національного відбору на Євробачення-2026 склала 14,99 млн грн. Найбільше витрат припали на технічне забезпечення – 3,35 млн грн; виготовлення декорацій (у тому числі буде зведено укриття вартістю 100 тис. грн) – 2,75 млн грн; оплату залученого персоналу – 1,64 млн грн і створення номерів – 1,28 млн грн.