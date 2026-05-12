Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування

Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені у Відні (Австрія) виступить перша частина країн-учасниць, яка змагатиметься за місце у фіналі. Де дивитися трансляцію шоу та як голосувати за учасників, розповідає «Главком».

Передшоу

Leleka представить Україну на Євробаченні 2026 у Відні

Перший півфінал Євробачення почнеться з передшоу о 21:30. Ведучим шоу стане Тімур Мірошниченко, а серед співведучих будуть такі українські зірки, як Світлана Тарабарова та Alyona Alyona та Василь Байдак.

Передшоу транслюватимуть:

Перший півфінал

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Долучитись до перегляду півфіналу українці зможуть на таких платформах:

Крім мовного супроводу, трансляцію для українців перекладатимуть жестовою мовою. Діалоги перекладатиме Тетяна Журкова, а пісні учасників Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик.

Правила голосування Євробачення 2026

Українці, як і громадян інших країн зможуть проголосувати за своїх фаворитів на Євробаченні. Ці правила стосуються усіх 35 країн-учасниць. Також голосувати можуть глядачі, які перебувають поза межами країн-учасниць.

Проголосувати за учасників Євробачення 2026 можна такими способами:

за телефонним дзвінком;

через SMS;

через онлайн-платформу.

Телефонне та SMS-голосування

Телефонне та SMS-голосування має встановленні ліміти, тож через порушення кількості голосів, мобільні оператори блокуватимуть дзвінки. Один глядач може проголосувати не більше 10 разів через один зі згаданих способів. Проте шанувальники можуть скористатися можливістю голосування за трьома каналами та віддати голоси за своїх фаворитів через онлайн-платформу, дзвінок та повідомлення.

Голосування онлайн

Проголосувати онлайн можна через офіційний сайт Євробачення. Перевірка голосів відбуватиметься через дані платіжної картки, аби контролювати кількість голосів, а саме країну, звідки голосують глядачі.

Для таких країн, як Вірменія, Австрія, Болгарія, Грузія та Мальта – голосування є обмеженим. Для глядачів, що перебувають у цих країнах необхідно буде попередньо заповнити SMS.

Як повідомляв «Главком», Європейська мовна спілка оприлюднила нове роз'яснення щодо механізмів забезпечення чесності голосування на Євробаченні-2026, яке охоплює 35 країн-учасниць та категорію «Решта світу».

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leleka. Співачка здобула максимальну підтримку, отримавши по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією Ridnym. Виконавиця представлятиме Україну на Євробачення 2026.