Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Євробачення 2026 відбудеться у Відні
фото з відкритих джерел

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені у Відні (Австрія) виступить перша частина країн-учасниць, яка змагатиметься за місце у фіналі. Де дивитися трансляцію шоу та як голосувати за учасників, розповідає «Главком».

Передшоу

Leleka представить Україну на Євробаченні 2026 у Відні
Leleka представить Україну на Євробаченні 2026 у Відні
фото: скриншот Eurovision Ukraine official/YouTube

Перший півфінал Євробачення почнеться з передшоу о 21:30. Ведучим шоу стане Тімур Мірошниченко, а серед співведучих будуть такі українські зірки, як Світлана Тарабарова та Alyona Alyona та Василь Байдак.

Передшоу транслюватимуть:

Перший півфінал

Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування фото 1
фото з відкритих джерел

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Долучитись до перегляду півфіналу українці зможуть на таких платформах:

Крім мовного супроводу, трансляцію для українців перекладатимуть жестовою мовою. Діалоги перекладатиме Тетяна Журкова, а пісні учасників Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик.

Правила голосування Євробачення 2026

Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування фото 2
фото з вікдритих джерел

Українці, як і громадян інших країн зможуть проголосувати за своїх фаворитів на Євробаченні. Ці правила стосуються усіх 35 країн-учасниць. Також голосувати можуть глядачі, які перебувають поза межами країн-учасниць.

Проголосувати за учасників Євробачення 2026 можна такими способами:

  • за телефонним дзвінком;
  • через SMS;
  • через онлайн-платформу.
Читайте також: Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів

Телефонне та SMS-голосування

Телефонне та SMS-голосування має встановленні ліміти, тож через порушення кількості голосів, мобільні оператори блокуватимуть дзвінки. Один глядач може проголосувати не більше 10 разів через один зі згаданих способів. Проте шанувальники можуть скористатися можливістю голосування за трьома каналами та віддати голоси за своїх фаворитів через онлайн-платформу, дзвінок та повідомлення.

Голосування онлайн

Проголосувати онлайн можна через офіційний сайт Євробачення. Перевірка голосів відбуватиметься через дані платіжної картки, аби контролювати кількість голосів, а саме країну, звідки голосують глядачі.

Для таких країн, як Вірменія, Австрія, Болгарія, Грузія та Мальта – голосування є обмеженим. Для глядачів, що перебувають у цих країнах необхідно буде попередньо заповнити SMS.

Як повідомляв «Главком», Європейська мовна спілка оприлюднила нове роз’яснення щодо механізмів забезпечення чесності голосування на Євробаченні-2026, яке охоплює 35 країн-учасниць та категорію «Решта світу». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічний пісенний конкурс стала Leleka. Співачка здобула максимальну підтримку, отримавши по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією Ridnym. Виконавиця представлятиме Україну на Євробачення 2026.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Читайте також:

Теги: конкурс Євробачення Відень

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Багато учасників відзначають Серена як жартівника і позитивну людину
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
30 квiтня, 14:32
Журі Бієнале звільнилося через Росію
Журі Венеційської бієнале склало повноваження через Росію
30 квiтня, 20:22
Ізраїль є причиною відмови п'ятьох країн від участі у Євробаченні
Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні
4 травня, 19:29
Leleka отримала дванадцятий порядковий номер у другому півфіналі конкурсу
Leleka провела першу репетицію на Євробаченні у Відні
5 травня, 15:19
Satoshi першим вийде на сцену цьогорічного Євробачення у Відні
Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
9 травня, 21:00
Перемогу отримали головні фаворити конкурсу
Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів
8 травня, 22:57
Ева Марія представить Люксембург з піснею Mother Nature
Представниці Люксембургу на Євробаченні організатори відмовили у виконанні партії на скрипці наживо
9 травня, 17:54
Ізраїль в останні три роки збирає дуже великі бали за телеголосування глядачів
Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу
9 травня, 19:34
Simón представить Вірменію з піснею Paloma Rumba
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
10 травня, 22:25

Шоу-біз

Донька Івана Марчука тепло привітала батька з ювілеєм
Донька Івана Марчука тепло привітала батька з ювілеєм
Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування
Євробачення 2026: де дивитися перший півфінал та правила голосування
Через погодні умови організатори Євробачення евакуювали важливий об'єкт конкурсу
Через погодні умови організатори Євробачення евакуювали важливий об'єкт конкурсу
«Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
«Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні
Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні
Європейська мовна спілка назвала рухи одного з учасників Євробачення «занадто сексуалізованими»
Європейська мовна спілка назвала рухи одного з учасників Євробачення «занадто сексуалізованими»

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua