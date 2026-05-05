«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026

Alicja дізналася про свою поїздку на Євробачення на наступний день після національного фіналу

Alicja: «Мій основний посил – боротися за свою свободу, свої права, свій голос і ніколи не здаватися»

До початку ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення-2026 у Відні лишається менше тижня. З нагоди масштабного свята музики «Главком» провів серію інтерв’ю з артистами, які представлятимуть свої країни на сцені конкурсу. Ми даємо можливість краще дізнатися про те, як виконавці досягли своєї мети і потрапили на конкурс, а також розкриваємо подробиці їхнього життя та творчості.

Героїнею другого випуску цієї серії стала польська співачка Alicja. В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» вона поділилася історією створення пісні Pray та розповіла про те, як змінилося її бачення конкурсу за останні роки.

Євробаченський бліц

Коли ми говоримо про Євробачення, неможливо уявити його без учасників. У короткій рубриці, розкажіть про своїх колег:

Хто першим привітав вас?

Мій менеджер.

З ким ви найчастіше листуєтеся?

З усіма однаково, бо у нас є груповий чат.

З ким ви першою зустрілися особисто?

З Сатоші з Молдови, бо він приїхав до Польщі.

Кого ви візьмете із собою до церкви?

Мабуть, бабусю. Вона завжди дзвонить мені і каже: «Дівчинко, ти ходила до церкви? Ти молилася?» А я відповідаю: «Ні, бабусю, я не ходила до церкви, у мене не було часу». А вона так хвилюється, що я не досягну успіху, якщо не ходитиму до церкви.

Хто для вас найбільша «темна конячка»?

Даніель Зізка з Чехії.

Коли мені було п’ять років, сусід сказав моїй мамі: «Послухай, одного дня вона стане зіркою»

Alicja змалечку хотіла бути співачкою фото: Daria Irena

У вас дуже сильний голос і великий вокальний діапазон. Хто першим сказав, що ви станете зіркою?

Мабуть, мій сусід. Бо коли я була маленькою, я жила в багатоквартирному будинку, і в мене був сусід, який працював у музичній школі в моєму рідному місті Цехануві. Він грав на скрипці, а я співала з ним і танцювала навколо. Тоді мені було чотири-п’ять років, і він сказав моїй мамі: «Послухай, одного дня вона стане зіркою, я це бачу». На жаль, його вже немає з нами, але він був чудовою людиною.

Окрім написання музики, ви активно присутні в соціальних мережах і стали амбасадоркою важливих проєктів, наприклад Spotify Equal (проєкт, який підтримує жінок в музичній індустрії). Які меседжі ви вважаєте для себе зараз найважливішими?

Мій основний посил – боротися за свою свободу, боротися за свої права, боротися за свій голос і ніколи не здаватися. Незалежно від того, чи ти дівчина, чи хлопець, незалежно від твого віку, ти завжди можеш боротися за себе. Ти завжди можеш повернути свою силу, якщо ти цього справді хочеш.

«Виконання власної музики має для мене величезне значення»

Alicja шість років тому могла представляти Польщу на Євробаченні, але через пандемію коронавірусу конкурс скасували фото: Eurovizija.org

Перш ніж ми почнемо говорити про Pray, згадаю одну з моїх улюблених пісень Євробачення-2020 – Empires (композиція Алісії Щемплінської, якій тоді було лише 18). Які емоції ви відчували того дня, коли Євробачення скасували і вам не вдалося виступити з цим треком?

У той момент мені було сумно. Але знаєте, про що я подумала? Мені було особливо шкода, що я не зустрінуся з NikkieTutorials (відома нідерландська б’юті-блогерка та одна з ведучих перенесеного Євробачення-2021), бо я дуже хотіла з нею познайомитися. Вона – моя улюблена візажистка, і я дуже хотіла її побачити, тому була справді дуже розлючена через це.

Як змінилося ваше сприйняття Євробачення за ці шість років?

Мені здається, що зараз Євробачення – це не просто участь у конкурсі, це можливість показати на сцені, хто ти є. Також виконання власної музики має для мене величезне значення, адже цього року я була повністю залучена у процес створення пісні.

А тепер поговоримо про Pray. Що надихнуло вас на її написання?

Я хотіла, щоб у моєму альбомі була пісня у стилі госпел (один з жанрів музики, який бере своє коріння з церковних пісень). Але після вступу ми вирішили перейти до стилю хіп-хоп та R&B. І це стала настільки унікальна пісня, що ми замислилися: а чому б не надіслати її на Євробачення?

Який цікавий факт, про який люди не знають, стоїть за процесом написання цієї пісні?

Насправді, всю частину госпел-хору виконали лише я та моя продюсерка Вейра (справжнє ім’я Вероніка Габріельчик). Це були лише два голоси, які і стали основною цих госпел-молитов. Ми провели багато годин у студії, і це було дуже нелегко, але як весело!

Як ви опишете свою пісню тим, хто слухатиме її вперше під час півфіналу?

Я б описала пісню Pray як особисту молитву про боротьбу зі своїми слабкостями, боротьбу за свободу та про те, щоб не здаватися.

Ви згадували, що ця пісня – це поєднання R&B, соулу та госпелу. За стилістикою вона дещо нагадує деякі роботи Raye (відома британська співачка, авторка хітів Where Is My Husband!, Escapism, Natalie Don’t). А хто є вашими найбільшими музичними натхненниками?

Raye – це справді одне з моїх натхнень, я її обожнюю. Але також я захоплююся Вітні Г’юстон, Аретою Франклін, Бейонсе, Деніелом Цезаром, тобто є багато артистів, які вплинули на мене. Також Мері Дж. Блайдж, Лорен Гілл – я виросла на соулі та R&B. Ось чому я хочу показати, звідки я походжу як артистка.

«Я була в Україні і записувала польську телепрограму в церкві у Львові»

У 2023 році співачка випустила пісню New Home, яку написала для українців фото: Universal Music

Польща та Україна протягом останніх років дуже зблизилися, попри всі нюанси. Які у вас асоціації з Україною загалом та з нашою країною на Євробаченні?

У мене є певні асоціації з Україною. Я була в Україні і записувала польську телепрограму в церкві у Львові. Мені дуже сподобалося. Це було дивовижно і красиво. Я також записала пісню під назвою New Home у 2023 році (з нею Alicja намагалася повернутися на Євробачення у 2023 році), переважно для українців.

Цього року Україну представлятиме Leleka з піснею Ridnym. Чи слухали ви її пісню і чи вдалося поспілкуватися з нею?

Я слухала її пісню і зустрічалася з нею. Вона дуже мила дівчина з дивовижно сильним голосом. Тож бажаю їй успіху.

Дякуємо за інтерв’ю. Що б ви хотіли сказати українській аудиторії?

Ніколи не здавайтеся і залишайтеся вірними собі. Завжди боріться за себе і моліться!

Про Alicja

Alicja (повне ім'я – Alicja Szemplińska) – 23-річна співачка з польського міста Цеханув. Широку популярність у Польщі вона здобула у 2019 році, коли перемогла у вокальному шоу The Voice of Poland. Під час проєкту артистка виступала у команді музикантів Tomson та Baron з гурту Afromental.

Виступ представниці Польщі на Євробаченні-2026: Alicja – Pray («Молитва»)

У 2020 році співачка виграла польський відбір Szansa na Sukces з піснею Empires та мала представляти країну на Євробаченні-2020. Однак конкурс скасували через пандемію COVID-19, а Польща вирішила не обирати її повторно на наступний рік, хоча мала таке право.

Після цього Alicja продовжила музичну кар’єру, випускаючи нові сингли, зокрема Gdzieś та Pusto, а також виступаючи на телевізійних музичних шоу та фестивалях у Польщі. Окрім сольної діяльності, вона брала участь у написанні пісень і студійних записах разом із польськими продюсерами та музикантами. Співачка вже намагалася повернутися на конкурс у 2023 році, але тоді стала лише шостою на Tu bije serce Europy.

Ілля Мандебура, «Главком»