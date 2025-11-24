«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі

Конкурс у Відні може бути найменшим з 2004 року

Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу "Євробачення-2026" , який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття. Про це повідомляє Eurovisionfun пише «Главком».

У розсилках, призначених для попередньої реєстрації квитків на ювілейний 70-й конкурс, EBU вказує, що «близько 35 країн візьмуть участь у «Євробаченні-2026». Якщо ця цифра підтвердиться, це означатиме, що конкурс стане найменшим за кількістю учасників із 2004 року, коли їх було 36.

Повідомлення про потенційно невелику кількість учасників з'явилося на тлі зростаючої політичної напруги навколо конкурсу. Хоча очікується повернення трьох країн-учасниць (Болгарія, Румунія та Молдова), джерело припускає, що число 35 може бути результатом відгуку п'яти країн, які раніше погрожували відмовитися від участі, якщо Ізраїль буде допущений до змагань.

Остаточна ясність щодо складу учасників очікується після Генеральної Асамблеї EBU, яка відбудеться у Женеві 4 та 5 грудня. На цій зустрічі має бути остаточно вирішено питання участі Ізраїлю та уточнені позиції країн-членів EBU.

Національні мовники мають годину до 10 грудня, щоб офіційно відкликати свою заявку на участь у конкурсі, не сплачуючи при цьому фінансового штрафу.

Раніше вропейський мовний союз (EBU) оголосив про масштабні зміни у правилах голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», які набудуть чинності вже з 2026 року.

Метою нововведень є посилення довіри, підвищення прозорості та повернення акценту на музыку, а не на зовнішній вплив чи інформаційні кампанії. Ці кроки стали результатом ґрунтовного аналізу, проведеного EBU після конкурсу 2025 року.

Ключові нововведення для «Євробачення-2026»

1. Обмеження промо-кампаній: EBU суттєво посилює правила рекламної підтримки учасників. Зупинятимуться спроби непропорційного впливу на голосування, особливо якщо такі кампанії підтримуються державними структурами. Будь-які спроби тиску чи штучного просування можуть призвести до санкцій.

2. Скорочення голосів від глядачів: Максимальне кількість голосів, які може віддати один глядач (з одного номера чи способу оплати), скорочується з 20 до 10 . Це зроблено, щоб заохочувати учасників рівномірніше розподіляти свої симпатії між конкурсантами.

3. Повернення журі до півфіналів: Професійне журі знову братиме участь у визначенні фіналістів. Голоси публики та журі будуть зважені приблизно 50/50 , що підвищить професійну складову відбору.

4. Розширення складу журі: Кількість членів журі збільшиться з 5 до 7. Їхній професійний склад розшириться: тепер це можуть бути музичні критики, викладачі, хореографи, режисери-постановники та інші представники індустрії. Крім того, кожне журі обов'язково міститиме двох молодих членів віком 18-25 років. Усі члени підписуватимуть декларацію про неупередженість.

5. Посилення технічної захисту: EBU посилить автоматичні механізми відстеження підозрілих моделей голосування та співпрацювати з технічними партнерами для запобігання мошенництву та злагодженим атакам на результати.

Компанія наголосила, що всі нововведення схвалено керівною групою конкурсу. Після Євробачення-2026 вони будуть повторно проаналізовані для подальших коригування.

До слова, організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2026» оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні, столиці Австрії.Наразі команда Нацвідбору провела попередній відбір, до якого потрапили 15 виконавців. Саме вони продовжать боротьбу за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».