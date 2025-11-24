Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
EBU скорочує кількість учасників конкурсу у Відні
фото із відкритих джерел

Конкурс у Відні може бути найменшим з 2004 року

Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу "Євробачення-2026" , який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття. Про це повідомляє Eurovisionfun  пише «Главком».

У розсилках, призначених для попередньої реєстрації квитків на ювілейний 70-й конкурс, EBU вказує, що «близько 35 країн візьмуть участь у «Євробаченні-2026». Якщо ця цифра підтвердиться, це означатиме, що конкурс стане найменшим за кількістю учасників із 2004 року, коли їх було 36.

Повідомлення про потенційно невелику кількість учасників з'явилося на тлі зростаючої політичної напруги навколо конкурсу. Хоча очікується повернення трьох країн-учасниць (Болгарія, Румунія та Молдова), джерело припускає, що число 35 може бути результатом відгуку п'яти країн, які раніше погрожували відмовитися від участі, якщо Ізраїль буде допущений до змагань.

Остаточна ясність щодо складу учасників очікується після Генеральної Асамблеї EBU, яка відбудеться у Женеві 4 та 5 грудня. На цій зустрічі має бути остаточно вирішено питання участі Ізраїлю та уточнені позиції країн-членів EBU.

Національні мовники мають годину до 10 грудня, щоб офіційно відкликати свою заявку на участь у конкурсі, не сплачуючи при цьому фінансового штрафу.

Раніше вропейський мовний союз (EBU) оголосив про масштабні зміни у правилах голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», які набудуть чинності вже з 2026 року. 

Метою нововведень є посилення довіри, підвищення прозорості та повернення акценту на музыку, а не на зовнішній вплив чи інформаційні кампанії. Ці кроки стали результатом ґрунтовного аналізу, проведеного EBU після конкурсу 2025 року.

Ключові нововведення для «Євробачення-2026» 

1. Обмеження промо-кампаній: EBU суттєво посилює правила рекламної підтримки учасників. Зупинятимуться спроби непропорційного впливу на голосування, особливо якщо такі кампанії підтримуються державними структурами. Будь-які спроби тиску чи штучного просування можуть призвести до санкцій.

2. Скорочення голосів від глядачів: Максимальне кількість голосів, які може віддати один глядач (з одного номера чи способу оплати), скорочується з 20 до 10 . Це зроблено, щоб заохочувати учасників рівномірніше розподіляти свої симпатії між конкурсантами.

3. Повернення журі до півфіналів: Професійне журі знову братиме участь у визначенні фіналістів. Голоси публики та журі будуть зважені приблизно 50/50 , що підвищить професійну складову відбору.

4. Розширення складу журі: Кількість членів журі збільшиться з 5 до 7. Їхній професійний склад розшириться: тепер це можуть бути музичні критики, викладачі, хореографи, режисери-постановники та інші представники індустрії. Крім того, кожне журі обов'язково міститиме двох молодих членів віком 18-25 років. Усі члени підписуватимуть декларацію про неупередженість.

5. Посилення технічної захисту: EBU посилить автоматичні механізми відстеження підозрілих моделей голосування та співпрацювати з технічними партнерами для запобігання мошенництву та злагодженим атакам на результати.

Компанія наголосила, що всі нововведення схвалено керівною групою конкурсу. Після Євробачення-2026 вони будуть повторно проаналізовані для подальших коригування.

До слова, організатори українського Нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2026» оприлюднили список учасників. Змагання відбудеться у Відні, столиці Австрії.Наразі команда Нацвідбору провела попередній відбір, до якого потрапили 15 виконавців. Саме вони продовжать боротьбу за право представляти Україну на «Євробаченні-2026».

Читайте також:

Теги: Євробачення конкурс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі артисти вже не вперше пробують свої сили у Нацвідборі на Євробачення
Останні години подачі заявок на Нацвідбір. Які зірки хочуть на Євробачення-2026?
27 жовтня, 17:11
Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 співачка Джамала
Такого ще не було. Нацвідбір на Євробачення-2026 встановив рекорд
31 жовтня, 10:35
Аліса та Еллен Кесслер заявили, що вони більше не хочуть жити
Німецькі зірки «Євробачення» Аліса та Еллен Кесслер скоїли подвійне самогубство
19 листопада, 12:58
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
В Україні обрали 15 претендентів на участь у «Євробаченні 2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Вчора, 15:58
Новій володарці титулу «Міс Земля» Наталі Пушкіновій 21 рік
Названо найкрасивішу дівчину на Землі. Яке місце посіла українка (фото)
6 листопада, 10:16
Формування нового складу наглядової ради «Нафтогазу» планують завершити до 20 січня 2026 року
Уряд назвав терміни оновлення наглядової ради «Нафтогазу»
18 листопада, 14:15
На конкурсі Міс Всесвіт-2025 перемогу здобула 25-річна волонтерка Фатіма Бош із Мексики
Стало відоме ім'я найкрасивішої дівчини світу
21 листопада, 10:51
Відень прийматиме пісенний конкурс
Євробачення-2026: змінено правила голосування
21 листопада, 17:59

Шоу-біз

Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
Melovin відмовився від участі в Нацвідборі на Євробачення: причина
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
«Євробачення-2026»: скільки країн-учасниць очікується на конкурсі
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
У Сербії поліція затримала українського співака Сергія Бабкіна (фото)
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Оголошено фіналістів нацвідбору на «Євробачення-2026»
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я
Телеведучий Євген Синельников оприлюднив перше фото своєї новонародженої доньки та розкрив її ім’я

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua