Такого ще не було. Нацвідбір на Євробачення-2026 встановив рекорд

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2026 співачка Джамала
фото: Facebook/suspilne.eurovision

Організатори відбору отримали понад 450 унікальних заявок від артистів

Організатори Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2026 завершили обробку заявок від виконавців. Вони отримали 451 заявку від українських артистів. Музиканти подавали свої композиції у період із 3 вересня до 27 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

Заявки надійшли від 392 виконавців – серед них 313 сольних артистів та 79 гуртів. У списку також є 30 учасників, які раніше потрапляли до лонглиста чи фіналу Нацвідборів на Євробачення або Дитяче Євробачення. А деякі навіть представляли Україну на міжнародній сцені. Зазначимо, що минулого року заявок було 369, а на Нацвідбір на Євробачення-2024 – 389.

Такого ще не було. Нацвідбір на Євробачення-2026 встановив рекорд фото 1
фото: Facebook/suspilne.eurovision

Наразі команда Нацвідбору проводить попередній відбір, за результатами якого буде сформовано лонглист учасників. До нього увійдуть до 15 виконавців, які продовжать боротьбу за право представити Україну на Євробачення-2026. Цим артистам запропонують підписати договір із «Суспільним Мовленням» до 21 листопада, після чого список буде офіційно оприлюднений.

Музична продюсерка нацвідбору Джамала подякувала артистам за довіру і поділилася власними враженнями від перегляду заявок. «Я щиро вдячна за те, що ви довірили мені й команді Суспільного прослухати ваші пісні, відеозаявки та звернення. Для мене це велика честь – наче я збираю сучасний фольклор. Адже саме ви створюєте пісні, які зберігають дух нашого часу, ваші особисті історії. Це справжня народна творчість сьогодення, і я відчуваю величезну відповідальність за можливість почути її першою», – зазначила переможниця Євробачення-2024.

Директорка департаменту спецпроєктів «Суспільного Мовлення» та голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська наголосила, що цьогорічний конкурс відзначився різноманіттям і якістю поданих робіт. «Ми отримали 451 унікальну заявку – без повторів і фейків. Це справжні, самобутні роботи від артистів як уже знайомих шанувальникам Євробачення, так і зовсім нових імен. Радіємо, що багато учасників повертаються знову. Це означає, що їм є що сказати світу, а Нацвідбір залишається відкритим майданчиком для української музики», – зазначила Скибінська.

Згідно з правилами, учасники лонглиста проходитимуть живі прослуховування, участь у яких є обов’язковою. Їх проводитиме музична продюсерка Джамала. За підсумками цих прослуховувань до 15 грудня буде сформовано фінальний список із дев’яти виконавців. Крім того, серед учасників лонглиста, які не потраплять до фіналу, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Його переможець отримає додаткове місце у фіналі.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у лютому 2026 року. Ім’я представника України визначать за результатами поєднаного голосування журі та глядачів.

Раніше «Главком» писав, що Румунія повертається на Євробачення-2026. Також ми розповідали, хто з українських зірок подався на Нацвідбір на Євробачення-2026. 

