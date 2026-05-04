Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Євробачення-2026. Вєрка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Руслана і Вєрка Сердючка запалять у фіналі конкурсу «Євробачення»
колаж: glavcom.ua

Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю

Під час фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 16 травня у Відні, на сцені виступлять культові учасники різних років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт конкурсу.

Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю. З цієї нагоди в межах шоу «Свято! – грандіозна зустріч зірок «Євробачення» на сцені виступлять як сучасні артисти, так і легенди конкурсу минулих років.

Повний перелік тих, хто виступатиме на заході:

  • Олександр Рибак – Норвегія, 2009 рік, перше місце;
  • Еріка Вікман – Фінляндія, 2025 рік, 11 місце;
  • Крістіан Костов – Болгарія, 2017 рік, друге місце;
  • Lordi – Фінляндія, 2006 рік, перше місце;
  • Макс Муцке – Німеччина, 2004 рік, восьме місце;
  • Міріана Конте – Мальта, 2025 рік, 17 місце;
  • Руслана – Україна, 2004 рік, перше місце;
  • Вєрка Сердючка – Україна, 2007 рік, друге місце.

Нагадаємо, 3 травня на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася офіційна пресконференція Вікторії Лелеки, відомої під сценічним ім'ям Leleka, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні. Співачка зустрілася з представниками медіа безпосередньо перед початком своєї подорожі до австрійської столиці, куди вона вирушила боротися за перемогу для своєї країни.

Цьогорічний конкурс пройде 12, 14 та 16 травня, а українська виконавиця вийде на сцену під 12-м номером у другому півфіналі.

Читайте також:

Теги: Євробачення Вєрка Сердючка Руслана Лижичко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Jerry Heil влаштувала масштабне шоу «Джерело» у Палаці спорту
Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту: неочікувані дуети зірок (відео)
6 квiтня, 10:41
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
18 квiтня, 13:38
Monokate представляла Україну на конкурсі 2021 року, а також брала участь у цьогорічному Відборі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни
23 квiтня, 13:56
Ziferblat випустив пісню з майбутнього україномовного альбому
Гурт Ziferblat презентував нову пісню про «божевільне» кохання (відео)
24 квiтня, 15:37
Ерос Рамаццотті перебуває зараз у великому світовому турне
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
25 квiтня, 18:24
Конкурс в Австрії збере разом представників понад сімдесяти країн
Організатори Євробачення назвали країни-лідери за кількістю куплених квитків у Відні
30 квiтня, 12:16

Шоу-біз

Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні
Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні
Євробачення-2026. Вєрка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу
Євробачення-2026. Вєрка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу
Дзеркала, мотузки та коробки. Чим завершилися перші репетиції другого півфіналу Євробачення?
Дзеркала, мотузки та коробки. Чим завершилися перші репетиції другого півфіналу Євробачення?
Кемерон Діас втретє стала мамою: стало відомо ім’я та стать дитини
Кемерон Діас втретє стала мамою: стало відомо ім’я та стать дитини
З'явилися нові фото репетицій учасників Євробачення за 3 травня
З'явилися нові фото репетицій учасників Євробачення за 3 травня
Лілія Сандулеса прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб
Лілія Сандулеса прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини з футболу
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua