Євробачення-2026. Вєрка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу

Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю

Під час фіналу пісенного конкурсу «Євробачення», який відбудеться 16 травня у Відні, на сцені виступлять культові учасники різних років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт конкурсу.

Цьогоріч «Євробачення» відзначає 70-ту річницю. З цієї нагоди в межах шоу «Свято! – грандіозна зустріч зірок «Євробачення» на сцені виступлять як сучасні артисти, так і легенди конкурсу минулих років.

Повний перелік тих, хто виступатиме на заході:

Олександр Рибак – Норвегія, 2009 рік, перше місце;

Еріка Вікман – Фінляндія, 2025 рік, 11 місце;

Крістіан Костов – Болгарія, 2017 рік, друге місце;

Lordi – Фінляндія, 2006 рік, перше місце;

Макс Муцке – Німеччина, 2004 рік, восьме місце;

Міріана Конте – Мальта, 2025 рік, 17 місце;

Руслана – Україна, 2004 рік, перше місце;

Вєрка Сердючка – Україна, 2007 рік, друге місце.

Нагадаємо, 3 травня на Центральному залізничному вокзалі Києва відбулася офіційна пресконференція Вікторії Лелеки, відомої під сценічним ім'ям Leleka, яка представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026 у Відні. Співачка зустрілася з представниками медіа безпосередньо перед початком своєї подорожі до австрійської столиці, куди вона вирушила боротися за перемогу для своєї країни.

Цьогорічний конкурс пройде 12, 14 та 16 травня, а українська виконавиця вийде на сцену під 12-м номером у другому півфіналі.