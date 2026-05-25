Потонула російська пропагандистка, яка зняла фільм про війну в Україні

Рятувальники знайшли тіло Анни Тиц за три дні після падіння у річку

Росіянка загинула на наступний день після презентації свого фільму про окупантів

Російська пропагандистка Анна Тиц, яка зняла фільм про так зване «СВО», потонула. 52-річна режисерка впала з підвісного мосту в річку Велика Ліахва в горах Південної Осетії, розповідає «Главком».

Про загибель пропагандистки повідомляють російські ЗМІ та місцеві медіа Південної Осетії. Як відомо, Анна Тиц разом зі знімальною групою приїхала до Південної Осетії для зніманнь фільму про окупантів та російсько-українську війну під назвою «На шляху до правди та справедливості».

Однак зйомки для російської режисерки закінчилися трагічно. 21 травня під час прогулянки зі своїми колегами вона зірвалася з підвісного мосту та впала у річку Велика Ліахва. Це сталося на наступний день після презентації її фільму.

На місці інциденту працювали рятувальники, які знайшли тіло Анни Тиц лише через три дні за 35 км від місця падіння. Труп росіянки після огляду поліцією доставили до моргу для проведення судово-медичної експертизи. Чоловік, який впав у річку разом із Тиц, врятувався.

До слова, у мережі з’явилися ймовірні кадри моменту, як режисерка та ще один чоловік впали у воду. На відео видно як люди розгойдують міст, після чого чоловік та жінка падають у річку, врешті їх віднесло течією.

