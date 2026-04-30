Організатори Євробачення назвали країни-лідери за кількістю куплених квитків у Відні

Ілля Мандебура
Конкурс в Австрії збере разом представників понад сімдесяти країн
фото: Eurovision

У десятці знаходяться і представники тих країн, які відмовилися від участі в конкурсі

Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення-2026, що пройде в столиці Австрії, готується прийняти одну з найбільших живих аудиторій у своїй історії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU. 

Головні числа конкурсу 

Організатори вже підтвердили продаж 95 000 квитків, що свідчить про безпрецедентний ажіотаж навколо події. Географія вболівальників охоплює 75 країн і територій світу, перетворюючи Відень на справжній глобальний перехресток культур. Особливістю цьогорічного конкурсу стало стрімке зростання міжнародної популярності: 42% від загальної кількості квитків було викуплено іноземними фанатами. Хоча найбільшу групу глядачів традиційно складають представники країни-господарки Австрії, а також Німеччини та Великої Британії, інтерес до шоу вийшов далеко за межі європейського континенту.

Хто став лідерами за купленими квитками?

Серед найбільш зацікавлених опинилися такі країни, як Австрія, Німеччина та Велика Британія. Окрім того, до першої десятки країн за кількістю глядачів увійшла Словаччина, яка востаннє брала участь у конкурсі в 2012 році, та Нідерланди, які відмовилися від участі в конкурсі через присутність Ізраїлю. Очікується також прибуття великих груп фанатів із Канади, Бразилії, Мексики, Японії, Південної Африки, ОАЕ, Гонконгу та Нової Зеландії.

Повна десятка виглядає так: 

  1. Австрія
  2. Німеччина
  3. Велика Британія
  4. Швейцарія
  5. Сполучені Штати Америки
  6. Франція
  7. Австралія
  8. Чехія
  9. Словаччина
  10. Нідерланди

Своє бажання на власні очі побачити шоу у Wiener Stadthalle виявили навіть жителі таких віддалених регіонів, як Соломонові Острови, Парагвай та Шрі-Ланка. Окрему підтримку своїм артистам забезпечать тисячі фанатів з Ісландії, Ірландії, Іспанії та Словенії, а також уболівальники з Болгарії, Молдови та Румунії, чиї країни повернулися до участі в конкурсі. 

Нагадаємо, що за два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу. Ставку під час дизайну зробили на цікавих та інноваційних рішеннях. 

