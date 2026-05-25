Росіяни понівечили квартиру Ольги Фреймут під час атаки Києва (фото)
У ніч на 24 травня під час російського масованого обстрілу столиці постраждало житло української телеведучої Ольги Фреймут. Зірка показала наслідки атаки. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку ведучої в Іnstagram.
Ольга Фреймут мешкає з родиною у Великій Британії та саме напередодні обстрілу столиці повернулася до Києва. Ведуча з дітьми провела ніч в укритті. Фреймут показала фото своїх дітей, які сплять у машині.
Через нічну атаку постраждала і квартира Ольги Фреймут. «Це страшна ніч. Моя квартира зараз», – написала ведуча. Також зірка показала фото свого житла. На кадрах можна побачити вибиті вікна в одній із кімнат квартири.
На наслідки російського обстрілу відреагувала старша донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл. Дівчина тривалий час живе в США. «Усі вікна вибиті. Вони атакують нас щодня. Ти живеш в Україні, щодня не знаючи, чи не настане сьогодні твоя черга. Залишайся сильним, мій Київ», – написала Злата Мітчелл.
Також донька ведучої опублікувала ще одну сторис, де розповіла своє ставлення до Росії та показала двір та дім, де пройшло її дитинство.
«Вид із вікна вітальні, де я виросла, просто зараз. Щодня я прокидаюся, думаючи, що не можу ненавидіти Росію ще більше, але я завжди помиляюся. Ми ніколи не пробачимо жодного росіянина за це. Усі вони відповідальні», – зазначила дівчина.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня Київ зазнав масованої атаки балістичними ракетами – зафіксовано численні збиття, оголошено повторну загрозу міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубіж».
